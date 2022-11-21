柯建銘率綠委力挺 鄭運鵬：擔起責任一定會當選

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（中央社記者王揚宇台北21日電）20多位民進黨立委今天齊聚，聲援民進黨桃園市長候選人、立委鄭運鵬。黨團總召柯建銘說，桃園交給鄭運鵬一定會成功。鄭運鵬則說會擔起責任，有他在一定會當選。

民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長羅致政今天率民進黨立委召開記者會，聲援鄭運鵬，現場也播放民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、林靜儀力挺鄭運鵬的影片，稱讚他是一個很溫暖的人，很照顧後輩、創意無限。

柯建銘說，「桃園交給鄭運鵬，我們一定放心」。今天在黨團，看到前黨團幹事長鄭運鵬回到再熟悉不過的場域，其實心裡很複雜，也有點像畢業典禮，因為鄭運鵬當選桃園市長的話，後面有更大的責任要交給他。

柯建銘指出，今年8月12日，前新竹市長林智堅宣布退選桃園市長，民進黨決策會議決定後，他跟鄭運鵬說「要交給你了，你要要多多擔待」，鄭運鵬則說「我承擔，我來，而且我一定會贏」。

柯建銘也提到，總召這個位置只是最後協商的簽名者，民進黨團真正的靈魂人物是幹事長。民進黨團是國家人才最重要的培育場所，因為涉及國會、全國性複雜問題全部在這處理，這個場所訓練出來的鄭運鵬，人格特質是正直、勇敢、承擔、負責、專業、認真。

柯建銘表示，在全球大變局的時代，科技影響一切，而桃竹苗科技廊帶中，桃園在全球變局、經濟安全方面負責整個龍頭角色，未來全球科技重鎮唯一領導者就是鄭運鵬。

柯建銘指出，這次選舉的價值與意義，就是當總統蔡英文執政的支持度超過50%，行政院長蘇貞昌的支持度也居高不下，全球都在看台灣這場選舉，這是重要價值選擇，希望未來產生一個全球科技領袖鄭運鵬，桃園交給他一定會成功，「我黨團，我驕傲」。

鄭運鵬表示，只要是成熟的民主國家，重要政界領袖一定是從國會出身，未來黨團所有的兄弟姐妹，都會擔任國會領袖、地方領袖、中央部會首長。有他在，請放心，他會提早畢業，11月26日也會擔負起責任，「有我在一定會當選」。

鄭運鵬表示，過去大家習慣叫他幹事長，未來他在桃園做市長，也請大家常來桃園，在桃園有預算或政策上需要支援時給予支持，他也支持各縣市的進步，請大家支持桃園的進步

鄭運鵬最後提到，未來桃園會擔起北北基桃首都圈的交通樞紐、桃竹竹苗科技廊帶領頭羊，請大家多多支持。現在台灣受到世界的重視，世界需要台灣、台灣需要桃園，「桃園需要鄭運鵬，我需要更兄弟姊妹。交給我，請大家放心」。（編輯：翟思嘉）1111121