鄭朝方提在地產業串聯觀光資源 促竹北西區翻轉

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方今天表示，市公所長年對竹北市西區缺乏作為，造成西區淪為邊緣地區，若當選市長將透過公私協力串聯西區產業、休閒觀光資源，翻轉西區。

鄭朝方競選辦公室今天發布新聞稿指出，鄭朝方勤走全市31個里傾聽地方需求，交流城市願景，在西區透過家戶打招呼，了解市民的心聲，展現誠意與改變竹北的決心。

他說，這次他提出「三環三河環市大綠廊」政見，就是著重西區發展所作擘劃，透過自行車道建設，串聯「西環」新月沙灣的水月觀光休憩園區，到「中環」竹北車站舊城區及「東環」新竹高鐵站重劃區。

鄭朝方表示，在地方有蓮花寺、新月沙灣、水月公園等休憩建設，透過活化等方式，推動更好條件吸引觀光產業人潮、也輸出地方產業成果，打造樂活城市。

他說，過去竹北市公所長年對竹北西區缺乏作為，關注少、活動少，若當選市長，他與執政團隊會重視西區的生活圈發展，用新思維及專案政策，以公私協力串聯西區產業、休閒觀光資源，發展地方。（編輯：戴光育）1111120