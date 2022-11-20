前新竹縣長范振宗指稱貪污 沈慧虹：惡質抹黑

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）前新竹縣長范振宗昨晚為民眾黨新竹市長候選人高虹安助講時，提到前新竹市長林智堅及民進黨新竹市長候選人沈慧虹貪污。沈慧虹今天開記者會譴責，將採取法律行動。

高虹安今天接受媒體聯訪時對此回應，范振宗過去在民進黨有很深的資歷，昨晚在造勢活動中的發言是對新竹市過去8年執政感到不滿意，或許發言可能有點過於激動，不過相信范振宗對新竹好的心意，絕對沒有問題。

沈慧虹競選總部今天開記者會，沈慧虹表示，高虹安邀請貪污定讞的范振宗致詞，抹黑指控對手貪污，是選舉史上最諷刺、最荒謬的奧步。而高虹安屢次公開散布不實、抹黑言論，不僅顛倒是非，更是製造對立，她嚴厲譴責，並會採取法律動作。

沈慧虹表示，對於范振宗的惡意言語，高虹安在現場沒制止，事後還沾沾自喜，看得出高虹安是選情告急，才用這樣的奧步，選舉選到沒有人性，希望高虹安出面道歉。

沈慧虹競選辦公室執行總幹事陳建名表示，范振宗根本沒有證據，卻用影射、惡質、煽動的言論，還提及和公共領域無關的私領域事務，對林智堅進行公然抹黑、造謠。

陳建名表示，高虹安與民眾黨還自詡新政治，卻不斷使出造謠抹黑的潑墨戰術，企圖轉移自身爭議，他與團隊再次勸告高虹安、民眾黨，造謠抹黑不會讓新竹更好，仇恨語言也不會讓社會更團結。（編輯：李錫璋）1111120