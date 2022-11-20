桃市府積欠車資補助 藍批有空辦剪綵沒空核單據

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（中央社記者王承中、葉臻台北20日電）針對桃園市政府積欠防疫計程車車資補助，國民黨桃園市議員詹江村今天表示，目前桃園市政府的公務員及約聘僱都是滿員的狀況，卻說沒人力、沒時間核對單據，根本就是在說謊，因為多半時間都在幫桃園市長鄭文燦辦剪綵。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，有關防疫計程車司機費用一事，因相關派車單據近10萬筆，須耗費大量人力核對，先前已經陸續撥付約新台幣1.28億元，剩下未撥付的部分，交通局也加派人力加速作業、儘速撥款，無選後才撥款的說法，也並未拖延積欠9個月。

詹賀舜說，預計年底前儘速撥款給司機，是指在年底前可以完成撥付作業，且交通局已經加派人力、加速作業，目前正辦理作業中；一再為了選舉、扭曲解釋，這不是民主選舉的方式。

詹江村及國民黨文傳會副主委、國民黨桃園市長候選人新媒體部總監練鴻慶今天在中央黨部召開記者會，批評桃園市政府有時間、有人力在1天內，幫鄭文燦辦6場剪綵典禮，卻沒時間核對防疫計程車的單據，根本就是說謊。

詹江村表示，目前桃園市政府的公務員及約聘僱都是滿員的狀況，竟說沒人力對單據，根本就是在說謊。因為公務員多半都在辦剪綵，且1天內可以幫鄭文燦辦6場剪綵，怎麼有時間對單據，這也是為什麼車資會積欠這麼久。

練鴻慶指出，統計桃市府所發布的新聞稿，光是在11月17日，鄭文燦就有6場剪綵活動，如果公務員每天都把時間花在辦剪綵、開工及動土典禮，難怪防疫計程車司機的車資會被積欠長達9個月。

練鴻慶表示，過去民進黨嘲笑前新北市長、國民黨主席朱立倫是剪綵王，但統計鄭文燦的剪綵次數大概是朱立倫的兩倍，鄭文燦才是名符其實的剪綵王，且朱立倫沒有欠計程車司機車資。他表示，鄭文燦現在的重心在選舉，把剪綵看得比付車資重要，這樣的桃市府怎麼會得到人民信任。（編輯：楊凱翔）1111120