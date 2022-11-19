林智堅臉書發千字文 批柯文哲辜負新竹人期待

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）前新竹市長林智堅昨天在臉書寫下長篇千字文，批評台北市長柯文哲率領的民眾黨在新竹市選舉只剩下仇恨言語，近期對新竹市公共建設進行抹黑及造謠，認為辜負了新竹人期待。

柯文哲今天接受媒體聯訪時對此表示，政治還是不要失去人性，他到現在為止都沒有去罵民進黨立法院黨團總召柯建銘什麼話，認為朋友還是朋友，並說「當醫生不太喜歡從政，就是因為腦袋裡不會想去害人。」

林智堅文中寫到，從柯文哲對於新竹市所謂「不可告人之事」到民眾黨新竹市長候選人高虹安的「大秘寶」一說，民眾黨在新竹市的選舉只剩下仇恨言語的動員，近期對新竹市公共建設進行沒有依據的抹黑和造謠，企圖利用資訊落差，讓人誤以為有弊案，而產生仇恨感。

對於遭批評新竹市府貪污腐敗，林智堅文中反嗆，查一下報導就會看見「台北市長柯文哲上任近8年來，弊案超越郝市府。根據北市府統計，柯市府任內依貪污起訴的公務員高達108人，比郝龍斌時代的102人還要多」。

民眾黨稱新竹市的建設不斷追加預算，是有人謀不臧。林智堅在文中說明，台北市政府每年有超過1700億的總預算，而新竹市政府每年預算規模大約250億，分期的預算多是來自民眾需求，所有經費都是議會通過合法編列，工程經費的評估也都需按照國家公告的工程單價去進行。

林智堅表示，2018年市府舉辦「新竹300城市博覽會」，他帶著柯文哲及夫人進行導覽，當時柯文哲讚譽有加；前陣子柯文哲也帶高虹安一起參觀新竹市兒童藝術節，這些藝文展演，不僅創造家長跟孩子們的回憶，也創造了新竹市民的光榮感。

林智堅反批，新竹市府團隊近年兢兢業業，例如新竹市交通，由沈慧虹主導下正在進行的智慧交控中心，明確地減少旅運時間，未來也是以輕軌的軌道建設作為務實解方。

林智堅說，政治其實不簡單，需要的是處理眾人之事，但仇恨式的言語就像病毒一樣傳播很簡單，也讓新竹人因為分歧撕裂而受傷。當高虹安面對這麼多證據指控時，民眾黨卻是拿不出證據抹黑新竹市，認為柯文哲「真的辜負新竹人的期待」。（編輯：張銘坤）1111119