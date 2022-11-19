周江杰提推動湖口特色公園 打造親子公共空間

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民進黨新竹縣長候選人周江杰（中）19日在湖口出席民團舉辦的親子同樂會時表示，要讓每個鄉鎮市都能有專屬兒童的親子空間，而在湖口鄉目前較缺乏親子活動空間，他要推動建設湖口特色公園（周江杰競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天表示，湖口鄉是新竹縣第3大鄉鎮，目前在親子活動和遊憩空間較缺乏，未來，要推動湖口特色公園，打造親子公共空間。

周江杰競選辦公室今天發布新聞稿表示，新竹縣九讚頭文化協會等多個團體，今天在湖口王爺壟運動公園舉辦的王爺壟親子同樂會，周江杰出席參加，並與現場民眾互動。

周江杰說，針對親子議題，他提出「一鄉鎮一親子館」政見，要讓每個鄉鎮市，都能有專屬兒童的親子空間，而在湖口鄉目前較缺乏親子活動空間，他要推動建設湖口特色公園，讓孩子能認識地方，去玩也去學。

周江杰表示，新竹縣13鄉鎮的親子公共空間，長期以來多半設置在竹北市，他要營造兒童的空間，讓新竹縣各鄉鎮的家長有更多的育兒資源。（編輯：張銘坤）1111119