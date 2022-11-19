竹市關埔國小校慶 陳章賢：不會輸給國外學校

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針對近期因為選舉產生對新竹市關埔國小的不實指涉，竹市代理市長陳章賢（左5）19日出席關埔國小校慶時表示，前市長林智堅上任後，從無到有建設關埔國小，強調外界說法與事實不符。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月19日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市代理市長陳章賢今天出席關埔國小5週年校慶時表示，前市長林智堅上任後，從無到有建設關埔國小，澄清外界說法與事實不符。

民眾黨新竹市長候選人高虹安昨天指出，關埔國小預算從新台幣2.2億追加到13.8億，但至今仍未完工，批評市府預算膨脹、工程延宕、成品不符需求、忽視地方居民心聲。

針對近期因為選舉對關埔國小的不實指涉，陳章賢透過新聞稿表示，民國97年市府取得關埔國小用地，但97至103年6年期間、歷經2任市長皆未積極處理關埔地區入學議題，直到林智堅上任後，從無到有建設關埔國小，努力追趕進度。

陳章賢說，為了讓孩子盡快入學，工程規劃分期、分區完成，106年第一期工程開工，107年迎接第一屆新生入學，今年8月高年級校舍已完工啟用。

陳章賢表示，關埔國小學習環境完全不會輸給國外學校，109年得到「台灣建築獎」，110年榮獲日本Good Design設計大獎。

新竹市政府教育處提供新聞稿表示，關埔國小一、二期工程規劃全校48班，以及地下2層停車場；107年為因應關埔學區入學人口增加，經議會同意後追加經費，擴大設校規模，將原先48班擴編為60班，並再新增16間教室。

教育處指出，為配合學校使用需求及工程發包等因素，於108年追加二期後續設校擴充，包含體育館新建、校園設施、舞台設備、教學廣播等工程項目，提供孩童更多元的學習空間。

教育處表示，關埔國小體育館工程原納入二期工程後續擴充辦理，但受疫情、缺工等因素影響，且原物料價格大幅上漲，原預算內工程經費不足，考量工程接續及時效性，追加三期工程經費及補辦預算，並獲議會支持完成預算編列，預計2年完成。

教育處表示，目前關埔國小設校共有三期工程，總經費為13.8億，包含6棟校舍、行政大樓、圖書館，另有地下停車場2層構造物，每坪造價符合市場行情，工程規劃分區、分期進行，工區與上課教室絕對分開，不讓孩子與工地為伍，外界說法與事實不符。（編輯：張銘坤）1111119