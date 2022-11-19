高虹安爭議不斷 柯文哲沒想過會成為全國焦點

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天說，黨籍新竹市長候選人高虹安遇到前所未見的攻擊，從來沒想過新竹市選戰會成為全國焦點。

柯文哲今天到新竹市進行輔選，上午陪同高虹安展開車隊掃街，下午出席親子活動，晚間則到高虹安在天公壇公園舉辦的「新竹找安黃金之夜」造勢活動站台，為黨籍候選人拉抬聲勢。

柯文哲在車隊掃街前致詞說，從未想過新竹市會變成全國媒體焦點，高虹安遇到前所未見的攻擊，並稱明朝末年有東廠錦衣衛，現在則有名嘴、網軍、側翼，固然選舉有攻防，很少會打成這樣，「打到老百姓都看不下去」。

自己選過台北市長，2次選舉分別遇到MG149、葛特曼案，但高虹安卻是包括博士論文、北一女，甚至打到私領域，可說是「好幾個MG149」，不過至少高虹安都挺過來了。

柯文哲說，新竹市有全台灣學歷最高、收入最高、且最年輕化的市民，選民對高虹安的支持是見證台灣民主的進步，若用抹黑手段打贏選戰，會對台灣民主發展感到失望。

柯文哲接受媒體聯訪時，記者提到高虹安爭議不斷，是不是會為了她「梭哈」全黨，柯哲文回應，這世界要有是非對錯，對高虹安的攻擊，甚至動用國家機器，到一個程度還是會激起人民反感，作為一個政黨還是要有正義，做該做的事。

針對網路傳言新竹市議長許修睿「棄林保高」一事，柯文哲說，新竹市民有自主性，會依理智投下心中最理想的人，認為不用想太多。

關於延攬民進黨台北市議員王世堅進入民眾黨，柯文哲說，王世堅講話比較有自主性，但如果在民進黨都是黨意凌駕民意，王世堅遲早會受不了。

關於立委捐助理爭議，柯文哲說，最有效的抹黑是「3分真7分假」，但有時候是「1分真9分假」，每次被丟泥巴就要回答，高虹安就跟他抱怨過「這場選舉沒機會講政見」，每天都是泥巴戰，這是他看過最惡劣的選舉。（編輯：方沛清）1111119