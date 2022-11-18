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竹市建設遭藍白陣營圍攻 沈慧虹：無證據指控

2022/11/18 17:04（11/18 17:16 更新）
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民進黨新竹市長候選人沈慧虹（前中）18日受訪表示，所有市政建設預算編列都由市議員監督、議會通過，皆經嚴謹審查，藍白陣營對手在選前才說合法合規的建設有疑慮，直呼「這些沒有證據的指控，無非都是選舉奧步」。中央社記者魯鋼駿攝 11年11月18日
民進黨新竹市長候選人沈慧虹（前中）18日受訪表示，所有市政建設預算編列都由市議員監督、議會通過，皆經嚴謹審查，藍白陣營對手在選前才說合法合規的建設有疑慮，直呼「這些沒有證據的指控，無非都是選舉奧步」。中央社記者魯鋼駿攝 11年11月18日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天表示，近期遭到藍白陣營圍攻檢討新竹市建設，她與前市長林智堅任內成績有目共睹，對於用影射方式批評指控，感到遺憾。

沈慧虹今天接受媒體聯訪時，針對遭近日國民黨、民眾黨陣營批評新竹市政府建設追加預算。她回應，追加預算有許多法定程序，其中在預算規劃方面，需要兼顧地方需求。

沈慧虹指出，例如新竹市立棒球場、關埔國小，都因在地民眾與議會要求，因此增設地下停車場，如此一來預算就會增加。另外，因應國際原物料上漲與缺工，相關建材及人力成本增加，為了保持工程品質，預算也因此增加。

沈慧虹表示，所有的預算編列都由市議員監督、議會通過，皆經過嚴謹的審查，藍白陣營對手在選前才說合法合規的建設有疑慮，直呼「這些沒有證據的指控，無非都是選舉奧步」。（編輯：張銘坤）1111118

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