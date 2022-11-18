能不開車就不開車論述惹議 張善政：遭斷章取義

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國民黨桃園市長候選人張善政（右2）18日受訪表示，他所稱的「能不開車就不開車」，前提是有方便的公共運輸，也是他們努力方向，（張善政團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月18日

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（中央社記者葉臻桃園18日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天說，他所稱的「能不開車就不開車」，前提是要有方便公共運輸，也是他們努力方向，但遭綠營側翼粉專斷章取義，「只會讓市民在心裡面看笑話」。

張善政推出網路節目「善Go方程式」，其中談到交通政見時，張善政指出，若大眾運輸工具量能足夠，「能不開車就不開車」。臉書（Facebook）粉絲專頁「我是中壢人」引用此話，寫成「桃園塞車惡夢如何解？張善政：大家能不要開車就不要開車」，引發網友討論。

張善政今天接受媒體聯訪時表示，他的意思是說如果可以有方便公共運輸搭乘，自己能不開車就不要開車，背後的重點，是他們會把整個桃園的公共運輸，不管是桃園到雙北或是桃園境內公共運輸做好，相信市民會體會到，要到某個地方，如果有好的公共運輸可以搭乘，能不開車就不要開車。

張善政說，大家都知道「我是中壢人」這個側翼粉專的色彩，這樣斷章取義，只會讓市民在心裡面看笑話，反而讓大家更注意到他的交通政策。（編輯：戴光育）1111118