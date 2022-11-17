澄清絕無人頭助理 民眾黨團提告匿名爆料者

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（中央社記者郭建伸、林長順台北17日電）民眾黨團遭指有5位立委捐出人頭助理。黨團總召邱臣遠今天指出，黨團絕無人頭助理和詐領，聘任標準符合規範；黨團將先提告政論節目中爆料的匿名爆料者，確認其真實身分，並追究後續法律責任。

三立政論節目「鄭知道了」15日播出內容，有一名自稱是擔任過民眾黨立委高虹安的助理「A先生」匿名爆料，指稱台灣民眾黨立法院黨團有5位立委捐出人頭助理。民眾黨前中央委員張益贍昨天也爆料，主席柯文哲2020年曾要求每位立委提供2個助理給黨部和黨團，但因有違法疑慮，所以妥協設計機制。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、黨團主任陳琬惠今天舉行記者會。

邱臣遠表示，民眾黨團所有助理絕對沒有人頭助理，也沒有詐領問題，所有公費助理都是行使立法院工作、服務國會、支援立委問政需求，聘任標準也符合立法院標準。

邱臣遠表示，外傳人頭助理一事是主席柯文哲下令，但柯文哲十分重視民眾黨團自主，黨團內部所有決策、管理機制都是合議制，請外界不要捕風捉影。

邱臣遠也說，黨團目前聘用11位公費助理，都是負責立法院工作，沒有到黨部上班；國會工作高度壓力，所有助理都很辛苦，因為這次事件若造成助理困擾，黨團要向助理致意。

邱臣遠表示，匿名爆料的「A先生」躲在遮羞布後面影射，但到底是哪裡違法，還請A先生公開身分並明確點出；黨團也將先針對A先生提告，透過司法途徑確認其真實身分，並追究後續法律責任。

張其祿表示，民眾黨團沒有「國庫通黨庫」的疑慮，民眾黨立委的公費助理沒有變成黨工，也沒有浮報薪資的人頭助理；民眾黨立委確實有新台幣60萬元募款責任額，但也絕無用聘用助理或運用公帑來分攤責任額，都是立委自行募款所得。

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張其祿表示，民眾黨是小黨，每位立委都輪流擔任過黨團幹部，因此辦公室都有1名助理負責聯繫黨團和聽取委員會，外界稱立委回捐1人到黨團的說法是種誤解。

記者會結束後，邱臣遠、張其祿、陳琬惠與委任律師陸正義上午到台灣台北地方檢察署提告。陸正義表示，「A先生」15日接受政論節目連線採訪時稱民眾黨團5名立委都有人頭助理，這指控非事實，這樣惡意造謠、抹黑的言論，民眾黨對「A先生」提出刑事誹謗告訴。（編輯：趙蔚蘭）1111117