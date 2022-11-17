何志偉爆高虹安男友已出國 高辦：李忠庭還在國內
2022/11/17 12:50（11/17 13:11 更新）
圖為立法院第10屆立法委員報到日，民眾黨立委高虹安（紅圈旁紅衣者）走紅毯入場，李忠庭（紅圈者）一路跟隨拍攝。中央社記者郭日曉攝 109年2月1日
（中央社記者王揚宇、郭建伸台北17日電）台灣民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安涉詐領助理費，北機站報請北檢指揮偵辦。民進黨立委何志偉今天受訪說，他獲報高虹安的前助理、男友李忠庭，已買機票飛出國，讓人直接聯想是否畏罪潛逃。
高虹安競辦發言人徐千晴則表示，李忠庭目前人在國內，前幾天還有看到他，很遺憾選舉只剩下幾天仍要大力澄清假消息，盼假消息到此為止。
調查局北機站調查高虹安遭控詐領立法院助理費案，日前向台北地方檢察署報請指揮，北檢已進行分案程序，將交由專責檢察官偵辦。
何志偉今天在立法院接受媒體聯訪表示，高虹安針對辦公室的公款問題，從來沒有說清楚過，也說不知道、沒有看過；然而，大約在一個禮拜前，「他們內部的人告訴我，高虹安的男友已經出國」。
何志偉質疑，從邏輯推論來看，既然高虹安說沒有看過帳、辦公室都是男友在管的，這是否把相關責任都推給男友，然後他再飛出國。
何志偉表示，檢調單位已開始偵辦，讓人直接聯想李忠庭是否畏罪潛逃，呼籲李忠庭趕快現身說明清楚，而且這樣神隱出國，對高虹安、民眾黨來說都是核爆級的傷害。
何志偉拒絕透露內部人士資訊，他表示，因為有人在說，黑道、白道都在找高虹安的前助理們，他一定要保護所有訊息來源。
何志偉也強調有善盡查證責任與義務，他說，李忠庭已經出國，在公款爭議事件爆發時就買機票，「我想買機票對選票完全沒有幫助」。（編輯：翟思嘉）1111117
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