吹哨者公布簽名文件 高虹安：與可疑檔案兩碼事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天表示，有關「吹哨者」提供有她簽名的人事費名冊，是所有立委辦公室每個月都需要簽的，跟日前流出的內部電子檔是兩碼事。

高虹安昨天開記者會表示，鏡週刊宣稱有吹哨者提供資料，但這些資料來源和真實性十分可疑，質疑電子檔案可能偽造或經過變造，並說自己沒看過這些檔案。

但有媒體「上報」昨晚再報導，稱有吹哨者提供多張資料，包括公費助理遴聘薪資異動表、每月助理加班費請領申請表等，都有高虹安本人的親筆簽名，認為高虹安絕對知情。

高虹安今天接受媒體聯訪表示，這些資料是立委辦公室每個月請領人事費時，都需要簽名的名冊，和日前不知來源的電子檔案完全是兩碼事，昨天記者會所說不知情的是指電子檔，媒體報導內容有很大錯誤。

有吹哨者稱高虹安會帶走國會辦公室的茶包與咖啡包一事。高虹安說，立委辦公室提供的許多東西並非只有在國會使用，還有地方服務處，例如電腦、印表機等都會有共用情形，反酸吹哨者不熟悉立法院的運作，才會誤以為辦公室的東西只限在國會使用。

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天要高虹安別再硬拗，應解除律師委任，直接認罪。高虹安回應，柯建銘一直在指揮辦案、指揮司法，相關事件已在昨天記者會上說得很清楚，一切都合法、合規，認為柯建銘是不妥的發言。

媒體提問，高虹安稱繳公積金屬助理的自由意志，但吹哨者說助理加班費與浮報的錢剛好是應捐款金額，認為是算計好的。

高虹安回應，目前已在檢調程序中，歡迎及尊重檢調辦案，昨天記者會也都說得很清楚，若吹哨者還有任何意見，可在檢調約談或相關應訊時出席發表意見。（編輯：李錫璋）1111115