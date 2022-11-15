稱因新竹產矽有了半導體業 林智堅：一時口誤

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）前新竹市長林智堅日前在一場直播中說到「新竹產矽有了半導體產業」，引發熱議。林智堅今天在臉書發文坦承是一時口誤，刻意被剪輯放大。

林智堅於9月24日在臉書與民進黨新竹市長候選人沈慧虹一起直播，過程中提到新竹市的玻璃產業時，講到「新竹產矽，所以有了玻璃產業，因為新竹產矽，有了半導體產業」，這段內容近日在社群網站PTT（批踢踢實業坊）引發熱議。

林智堅今天在臉書發文表示，向關心這件事情的市民朋友說明，在9月的一場聊天直播，因為一時的口誤，刻意被剪輯放大，甚至引發國民黨和民眾黨的許多爭議候選人企圖操作。

林智堅說，熟悉他的市民朋友都知道，對於新竹科學園區，他多是以產業協助的角色自居，畢竟術業專攻，在確保用水無虞、園區消防及疫情期間的專案篩檢，不敢說做到一百分，但也是問心無愧。

林智堅表示，他過去曾多次在不同場合致詞表示「矽」這個原料，跟新竹有很深的淵源，新竹產矽砂及天然氣，所以有玻璃產業，而半導體產業的晶圓也跟矽相關，即便產業更迭，都和此原料相關，「我想這些場合聽我致詞的貴賓，也都不會誤會。」

林智堅指出，因為竹苗地區有矽跟天然氣等資源，日治時期日本政府在台灣發展軍工業，其中的分支就選在新竹。日本海軍第六燃料廠新竹支廠也是在這個脈絡下出現的。

林智堅說，這次在PTT發文的帳號，經查皆為護航民眾黨新竹市長候選人高虹安的文章居多，也多次以「低能」、「夜間部」等學歷歧視用語攻擊林智堅，甚至有其他網友附和以歧視的字眼去攻擊嫁給竹科的女性。

林智堅表示，這次選舉是面照妖鏡，當某些人的選情告急，又或是重大爭議被揭露時，總是會有系統性的網軍帶風向、洗流量，甚至去批判支持沈慧虹、支持林智堅的民眾。

林智堅表示，選舉是一時的，這些紛擾都會過去，但市長一任4年真的很重要，他呼籲民眾用行動支持沈慧虹，讓惡質的文化無法在新竹扎根。（編輯：李錫璋）1111115