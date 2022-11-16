傳後悔收手不續攻高虹安爭議 林耕仁：道聽塗說

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（中央社記者王承中台北16日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安陷助理費爭議，傳國民黨候選人林耕仁陣營後悔收手。林耕仁今天表示，這都是道聽塗說，針對市長選舉有自己的策略跟步調，很多事情都是外面謠傳，不是競總的主軸。

林耕仁今天前往立法院，與國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及立委鄭正鈐等人召開記者會，質疑新竹市政府推動的新竹大車站計畫已從新台幣50億暴增到104億，批評前新竹市長林智堅、民進黨新竹市長候選人沈慧虹規避議會監督，浪費人民血汗錢。

儘管記者會主題是鎖定林智堅任內施政，但媒體仍聚焦在林耕仁近期爆料民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安助理費所衍生的相關爭議。

由於林耕仁日前臨時取消前往調查局北機站提交相關事證，媒體詢問，外傳林耕仁團隊內部後悔沒有繼續追打高虹安助理費，林耕仁指出，這都是道聽塗說，針對新竹市長選舉，他們有自己的策略跟步調，很多事情都是外面謠傳，不是競總的主軸。

對於助理費的爭議，是否重傷高虹安的選情？林耕仁表示，新竹市民心中自有一把尺，就交由市民做判斷，身為市長候選人的高度，應該把相關的疑點向社會大眾說清楚。

媒體詢問，對於高虹安的相關爭議是否已收手不管？林耕仁說，這些事情相信大家都已經很清楚了，不是他不回答，而是很多事情必須要由高虹安自己跟社會大眾說明，不是由他來說明。吹哨者都有提供資料，至於是否要公布，先予以保留，還是依照選舉的計畫及步調前進。

媒體追問，國民黨主席朱立倫日前表示要下架民進黨，是否隱含讓高虹安當選的意思？林耕仁表示，新竹市長選舉，國民黨唯一提名林耕仁，要下架民進黨，也是要由林耕仁來下架。（編輯：翟思嘉）1111116