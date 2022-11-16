竹縣公辦政見會 周江杰提山前線快捷促區域發展

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民進黨新竹縣長候選人周江杰16日在新竹縣長選舉公辦政見發表會指出，要打造以「山前線」大眾快捷運輸系統為未來大新竹輕軌系統的雛形。中央社記者郭宣彣攝 111年11月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天在新竹縣長選舉公辦政見發表會指出，要打造以「山前線」大眾快捷運輸系統為未來大新竹輕軌系統的雛形，期待帶動區域發展平衡城鄉差距。

周江杰表示，「山前線」案以竹北高鐵六家站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登、遠百商圈回到高鐵六家站。此作法可銜接台鐵既有服務的湖口、新豐、竹北、新竹市、竹東。

他說，「山前線」大眾快捷運輸系統是考量新竹縣市公車系統及台鐵服務量能，站在城鄉共榮的角度下，所重新規劃的大眾交通工具。

周江杰指出，「山前線」案將是未來大新竹輕軌的雛形及模型，透過公車系統，具有穩定、固定的班次，也讓民眾開始習慣，使用大眾的交通運輸工具。

他說，新竹縣有13鄉鎮市，竹北市持續的進步，透過提升交通工具，也會帶動其他12鄉鎮發展，更能跨越鄉鎮限制，達到共榮城鄉、光榮城市。

新竹縣選舉委員會舉辦新竹縣第19屆縣長、第20屆縣議員、第19屆（竹北市第10屆）鄉鎮市長選舉公辦政見發表會，今天起至23日陸續在13鄉鎮市各舉辦1場，僅現場開放聆聽、未有直播。爭取連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科今天未出席。（編輯：戴光育）1111116