更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
吐瓦魯憂沉入太平洋 擬建元宇宙數位國家複製島嶼保存文化
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲3/300
首頁 / 政治

竹縣公辦政見會 周江杰提山前線快捷促區域發展

2022/11/16 13:41（11/16 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨新竹縣長候選人周江杰16日在新竹縣長選舉公辦政見發表會指出，要打造以「山前線」大眾快捷運輸系統為未來大新竹輕軌系統的雛形。中央社記者郭宣彣攝 111年11月16日
民進黨新竹縣長候選人周江杰16日在新竹縣長選舉公辦政見發表會指出，要打造以「山前線」大眾快捷運輸系統為未來大新竹輕軌系統的雛形。中央社記者郭宣彣攝 111年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天在新竹縣長選舉公辦政見發表會指出，要打造以「山前線」大眾快捷運輸系統為未來大新竹輕軌系統的雛形，期待帶動區域發展平衡城鄉差距。

周江杰表示，「山前線」案以竹北高鐵六家站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登、遠百商圈回到高鐵六家站。此作法可銜接台鐵既有服務的湖口、新豐、竹北、新竹市、竹東。

他說，「山前線」大眾快捷運輸系統是考量新竹縣市公車系統及台鐵服務量能，站在城鄉共榮的角度下，所重新規劃的大眾交通工具。

周江杰指出，「山前線」案將是未來大新竹輕軌的雛形及模型，透過公車系統，具有穩定、固定的班次，也讓民眾開始習慣，使用大眾的交通運輸工具。

他說，新竹縣有13鄉鎮市，竹北市持續的進步，透過提升交通工具，也會帶動其他12鄉鎮發展，更能跨越鄉鎮限制，達到共榮城鄉、光榮城市。

新竹縣選舉委員會舉辦新竹縣第19屆縣長、第20屆縣議員、第19屆（竹北市第10屆）鄉鎮市長選舉公辦政見發表會，今天起至23日陸續在13鄉鎮市各舉辦1場，僅現場開放聆聽、未有直播。爭取連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科今天未出席。（編輯：戴光育）1111116

周江杰
周江杰母雞帶小雞 走訪竹縣13鄉鎮市盼共好 出席竹東音樂會 楊長鎮盼洗衫坑恢復古早風貌
楊文科
桃竹竹苗一證通啟用 共享852萬冊藏書資源 楊文科提竹北未來願景 改善交通整治豆子埔溪
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
傳後悔收手不續攻高虹安爭議 林耕仁：道聽塗說