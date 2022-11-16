國民黨當選航空城停工？ 張善政稱開發不受影響

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國民黨桃園市長候選人張善政（前左）16日上午前往大園區進行掃街拜票，他表示，步行拜票的重點就是希望能接觸基層，握到每一雙可以握的手，讓大家感情更凝固，對將來鞏固選情的基本盤非常有助益。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月16日

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天表示，有關國民黨當選後航空城就會停工的地方傳言是耳語，他若當選絕不會讓航空城的進度受到影響。

張善政上午前往大園區進行掃街拜票，會後接受媒體聯訪。他指出，地方傳言國民黨當選後航空城就會停工，這是耳語，競選團隊日前在大園說明會已說明會好好照顧徵收戶及地主權益。

他表示，過去航空城的補償條件有不足地方，他若當選上任後會馬上檢討、補足，過程中絕對不會讓航空城的進度受影響。

記者詢問，近期為何都以步行拜票為主。對此，張善政表示，步行拜票的重點就是希望能接觸基層，握到每一雙可以握的手，讓大家感情更凝固，對於鞏固選情的基本盤非常有助益。

張善政指出，拜票時，市場1名賣菜的女攤商告訴他，聽到昨天政見演講非常感動，決定投他一票，這種回饋讓他覺得付出都是有代價的；投票前最後幾天因為時間比較緊湊，團隊會改採車隊掃街的方式拜票。

他表示，團隊沒有特別偏重南桃園或北桃園，主要就是覺得需要加強或需要進一步與地方民眾互動的地方，就會排在行程裡面。（編輯：戴光育）1111116