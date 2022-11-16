高虹安提大新竹合併議題 從縣市合作先行

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（中央社記者魯鋼駿、郭宣彣新竹市16日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天提出，大新竹合併應從縣市合作開始，讓問題不用等修法合併後才解決，未來成立大新竹整合溝通平台，讓竹縣府能共同討論問題並解決。

新竹市選委會今天舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，高虹安、國民黨新竹市長候選人林耕仁、民進黨新竹市長候選人沈慧虹均出席。

高虹安從「大新竹合併」進行政見發表，在新竹科學園區有超過600家廠商，還有16萬從業人口，可惜缺乏新竹縣市合作，縣市之間居民生活往來密切，需以園區為中心進行縣市合作，解決交通、環境、產業、土地產權等問題。

高虹安表示，對於大新竹合併議題，若等待立法院審查修法等，耗費時日，應由新竹縣市合作開始推動，共創雙贏，如上週她向新竹縣長楊文科請益，未來透過成立大新竹整合溝通平台，定期縣市政府開會，共同解決如垃圾、土地產權等問題。

高虹安說，還有交通問題要面對，盼推動智慧號誌等，目前也與楊文科有初步共識，能做就先做，達到縣市合作。

接著，高虹安再提「古都新竹，風華再現」政見表示，城隍廟、中正台等老城區沒落，大不如前，未來要保留古蹟等特色，重新規劃動線、更新軟硬體設施軟、以及營造友善步行環境、解決停車問題，來帶動人潮。

高虹安提「公共汙水下水道接管率」政見表示，前新竹市長林智堅、前新竹市副市長沈慧虹執政以來，截至今年9月接管率不到20%，未來她將帶領市府團隊，提升接管率。

高虹安表示，教育部分，以新竹市東區教育資源為例，孩子無法就近入學，家長要上班還要接送上下學，她要打造安心交通車與安心通學步道，省去家長接送，並保護孩子安全，也降低交通壅塞的車輛。

高虹安再提「正派執政、新竹不灌水」表示，新竹市政府過去在公共工程花了很多納稅錢，如新竹市棒球場，追加預算卻是原地重建，品質更遭質疑，且未驗收就使用，市府都應要負責。

高虹安說，最近受到抹黑造謠很挫折，但遇到市民給予鼓勵與打氣，讓她有堅定與勇氣繼續討論竹市如何變更好，她是科技出身、無政治包袱，更為跳出產業框架的候選人，能為民眾實現願景。（編輯：李錫璋）1111116