民眾黨立委捲助理費爭議 柯文哲臨時受訪否認浮報薪資

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三立政論節目「鄭知道了」15日播出內容指稱台灣民眾黨立法院黨團有5名立委捐出人頭助理。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（右）16日下午出席「Meet Taipei 創新創業嘉年華」，會前就近日諸多不實指控發表簡短談話。左為民眾黨立委邱臣遠。中央社記者郭日曉攝 111年11月16日

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨立委最近陷入助理費爭議，柯文哲今天下午臨時受訪表示，沒有人頭助理或浮報薪資等情事，隨後就去參加活動，不再回答。

柯文哲下午出席Meet Taipei創新創業嘉年華，原本是不受訪行程，後來北市府臨時通知，柯文哲要針對近日政論節目主持人與來賓之不實指控，發表簡短談話。

柯文哲說，政論節目用名嘴及匿名助理爆料「然後每天叫我們澄清」，強調沒有人頭助理、也沒有浮報薪資等狀況，這些人就是做與立法院相關的事。柯文哲講完後就進入會場。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠也到現場，他表示，民眾黨團並沒有人頭助理的問題，而所有聘請的助理都是合乎立院內部規定，進行的都是立院內部工作跟實際工作範圍，針對不實的指控及爆料，黨團會盡快採取相關法律行動做提告跟後續動作。

邱臣遠說，柯文哲非常尊重黨團自主，黨團有任何決議都會經過討論、並達到共識才會進行。

此外，媒體追問助理名額掛在立委名下又掛在黨團的「混用」問題。

邱臣遠回應，以委員會舉例，他首個會期在經濟委員會、第2年在交通委員會，第3年在國防外交委員會，也需要辦公室助理去了解委員會的狀況並跟黨團做密切充分溝通。

邱臣遠說，民眾黨不是大黨，立委席次有限，非常多工作的橫向聯繫很重要，這都是內部管理跟工作分配上的問題，一切都合法合規合理。（編輯：張銘坤）1111116