遭指5立委捐人頭助理 民眾黨黨團駁斥痛批造謠

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（中央社記者郭建伸台北16日電）三立政論節目「鄭知道了」昨天播出內容指稱台灣民眾黨立法院黨團有5位立委捐出人頭助理。民眾黨團今天發出聲明，指節目言論完全悖於事實，譴責節目惡意造謠，要求節目團隊立即更正、道歉並下架影片。

台灣民眾黨黨團今天發出聲明，表示三立政論節目「鄭知道了」15日播出內容，以未具名人士爆料，指稱民眾黨團有「各立委捐出人頭助理」情事，其中主持人與來賓更加碼指控，是拿國家的錢給私人政黨，直指5位立委貪污，但言論完全悖於事實，民眾黨團強烈譴責節目惡意造謠。

民眾黨團指出，5位立委均有助理負責和黨團辦公室溝通、聯繫相關立院工作、每月固定支薪，並協助各委員會的議事運作，在各委員會中也可看見他們的身影，是黨團非常重要的工作夥伴。

民眾黨團指出，政治不該沒有人性，抹煞這些努力工作的助理，將其導向政治鬥爭。

民眾黨團要求三立新聞台及「鄭知道了」節目立即更正、道歉並下架抹黑影片，黨團也正搜集資料，研擬採取法律行動，以正視聽。（編輯：張良知）1111116