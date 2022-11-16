助理費爭議 高虹安：努力提證據供檢調參考

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新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）出席並受訪表示，有關助理費問題，一切合法合規，目前已進入檢調偵辦程序，所有證據會努力提供給檢調參考。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日

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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹市16日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天接受媒體聯訪說，有關助理費問題，一切合法合規，已透過記者會說明多次，目前已進入檢調偵辦程序，所有證據會努力提供給檢調參考。

新竹市選委會今天舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨新竹市長候選人沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁及民眾黨新竹市長候選人高虹安等人接受媒體聯訪。

沈慧虹受訪表示，過去近8年時間，她在新竹市生活、工作，做了很多事，投入選戰以來，她已發表6個面向、25項主題政策、100多項政見，今天政見發表會中提出重點，以專業交通、執行能力與經驗，來博取市民信任。

沈慧虹說，政見發表會只是爭取選民認同的其中一部分，會把握時間繼續讓選民知道她的城市願景，盼選民選出最有治理能力、最有幫助、以及能與市民站在一起的候選人。

林耕仁接受媒體聯訪表示，擔任民意代表20多年，長期關心市政與人民，尤其這幾年受到疫情影響，新竹市民相對壓力大、更苦，未來的城市願景應該從人民生活著手，要打造舒適減壓生活。

媒體提問，會否在政見會中提到對手的狀況？林耕仁說，這次主軸還是以未來市政方向為主，向新竹市民報告未來城市願景，希望人民支持他，帶領新竹市走向美好未來。

高虹安接受媒體聯訪時表示，新竹高中、新竹女中日前做了模擬投票，卻遭到大批綠營網軍出征，她發文聲援並嚴正譴責，認為在民主時代不要對別人的投票結果、政黨傾向與支持跟自己不一樣，就用出征壓榨別人意志。

媒體提問，高虹安前國會助理李忠庭疑虛報薪資，恐涉及5年刑責與罰款，是否會擔心？另外，今天是公辦政見發表會，但助理案還沒解釋清楚，會否擔心模糊焦點？

高虹安回應，有關助理費問題，一切合法合規，已經透過記者會說明多次，目前已進入檢調偵辦程序，所有證據會努力提供給檢調參考，希望大家不要再當網路法官，以及媒體也勿試圖用影射方式未審先判、定人於罪。（編輯：李錫璋）1111116

新竹市第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨籍候選人沈慧虹（左2）、國民黨籍候選人林耕仁（右2）及民眾黨籍候選人高虹安（右）等人出席，各自陳述未來城市願景。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日

新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）受訪表示，未來的城市願景應該從人民生活著手，要打造舒適減壓生活。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日