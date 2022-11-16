更多編輯台推薦新聞：
地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲5/300
首頁 / 政治

助理費爭議 高虹安：努力提證據供檢調參考

2022/11/16 16:51（11/16 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）出席並受訪表示，有關助理費問題，一切合法合規，目前已進入檢調偵辦程序，所有證據會努力提供給檢調參考。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民眾黨新竹市長候選人高虹安（左）出席並受訪表示，有關助理費問題，一切合法合規，目前已進入檢調偵辦程序，所有證據會努力提供給檢調參考。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹市16日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天接受媒體聯訪說，有關助理費問題，一切合法合規，已透過記者會說明多次，目前已進入檢調偵辦程序，所有證據會努力提供給檢調參考。

新竹市選委會今天舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨新竹市長候選人沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁及民眾黨新竹市長候選人高虹安等人接受媒體聯訪。

沈慧虹受訪表示，過去近8年時間，她在新竹市生活、工作，做了很多事，投入選戰以來，她已發表6個面向、25項主題政策、100多項政見，今天政見發表會中提出重點，以專業交通、執行能力與經驗，來博取市民信任。

沈慧虹說，政見發表會只是爭取選民認同的其中一部分，會把握時間繼續讓選民知道她的城市願景，盼選民選出最有治理能力、最有幫助、以及能與市民站在一起的候選人。

林耕仁接受媒體聯訪表示，擔任民意代表20多年，長期關心市政與人民，尤其這幾年受到疫情影響，新竹市民相對壓力大、更苦，未來的城市願景應該從人民生活著手，要打造舒適減壓生活。

媒體提問，會否在政見會中提到對手的狀況？林耕仁說，這次主軸還是以未來市政方向為主，向新竹市民報告未來城市願景，希望人民支持他，帶領新竹市走向美好未來。

高虹安接受媒體聯訪時表示，新竹高中、新竹女中日前做了模擬投票，卻遭到大批綠營網軍出征，她發文聲援並嚴正譴責，認為在民主時代不要對別人的投票結果、政黨傾向與支持跟自己不一樣，就用出征壓榨別人意志。

媒體提問，高虹安前國會助理李忠庭疑虛報薪資，恐涉及5年刑責與罰款，是否會擔心？另外，今天是公辦政見發表會，但助理案還沒解釋清楚，會否擔心模糊焦點？

高虹安回應，有關助理費問題，一切合法合規，已經透過記者會說明多次，目前已進入檢調偵辦程序，所有證據會努力提供給檢調參考，希望大家不要再當網路法官，以及媒體也勿試圖用影射方式未審先判、定人於罪。（編輯：李錫璋）1111116

新竹市第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨籍候選人沈慧虹（左2）、國民黨籍候選人林耕仁（右2）及民眾黨籍候選人高虹安（右）等人出席，各自陳述未來城市願景。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
新竹市第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨籍候選人沈慧虹（左2）、國民黨籍候選人林耕仁（右2）及民眾黨籍候選人高虹安（右）等人出席，各自陳述未來城市願景。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）受訪表示，未來的城市願景應該從人民生活著手，要打造舒適減壓生活。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，國民黨新竹市長候選人林耕仁（左）受訪表示，未來的城市願景應該從人民生活著手，要打造舒適減壓生活。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）出席並受訪表示，投入選戰以來，已發表6個面向、25項主題政策、100多項政見，會以專業交通、執行能力與經驗，來博取市民信任。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
新竹市選委會16日舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）出席並受訪表示，投入選戰以來，已發表6個面向、25項主題政策、100多項政見，會以專業交通、執行能力與經驗，來博取市民信任。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月16日
延伸閱讀
民眾黨立委捲助理費爭議 柯文哲臨時受訪否認浮報薪資高虹安助理費爭議 財政部：虛報薪資涉逃漏稅惡意則涉刑法
沈慧虹
高虹安提大新竹合併議題 從縣市合作先行稱因新竹產矽有了半導體業 林智堅：一時口誤
林耕仁
候選人質疑大車站計畫預算 竹市府：絕無不法傳後悔收手不續攻高虹安爭議 林耕仁：道聽塗說
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯建銘：高虹安會變成壓垮民眾黨最後稻草