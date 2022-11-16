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柯建銘：高虹安會變成壓垮民眾黨最後稻草

2022/11/16 15:46
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（中央社記者葉素萍台北16日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安被控涉嫌詐領國會助理費等爭議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，高虹安說他指揮檢調辦案，其實他是在指點迷津，高虹安應該直接認罪，饒了台灣；高虹安會變成壓垮民眾黨最後的稻草。

柯建銘今天出席民進黨中常會受訪指出，他昨天提到，高虹安應該解除律師委任，因為，所有律師都沒有用，高虹安應該直接認罪、饒了台灣；高虹安說他指揮檢調辦案，「錯了，我是在指點迷津，假如她執迷不悟，我想，佛渡有緣人，只能這樣講。」

媒體追問，民眾黨主席柯文哲說，柯建銘要認罪的東西更多；柯建銘表示，「我佛慈悲」，高虹安會變成壓垮民眾黨最後的稻草，柯文哲上週召開「民主抵霸（debug）、重新安裝」記者會，但bug就在民眾黨的高虹安，柯文哲是急重症醫生，身邊有急重症患者，柯文哲不敢快搶救，要讓這壓垮民眾黨嗎，以他的看法，高虹安只要多休息、多喝點心靈雞湯就可以了。

柯建銘說，高虹安除了要面對法律問題，此外，慣老闆、和千萬勞工對抗，讓新竹年輕人、科技人口的相對剝奪感非常重，像鴻海或台積電不可能叫員工把錢捐回來轉作他用，這是目前所有新竹市年輕選民看不下去的。

另外，對於民眾黨被政論節目爆料「各委員捐出人頭助理給黨團」，民眾黨團總召邱臣遠表示，助理就是實際在這邊工作的人，他要求民進黨團也公布相關助理費用及標準。

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柯建銘表示，邱臣遠的說法是轉移焦點，自證有罪、何其心虛，他也保證，民進黨團成員完全依照公費助理補助，絕對沒有問題。

柯建銘說，前民眾黨新竹縣竹北黨部執行長林冠年也有錄音檔、對話送給北機組，後續會有人繼續爆料；民眾黨團要小心後面衍生的問題，過去有人曾因此被判偽造文書罪褫奪公權，難保眾多助理中沒有人會認罪，這很難去串證的，這些法律問題後面是很嚴肅的。（編輯：謝佳珍）1111116

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