竹市長候選人政見發表會 沈慧虹主打交通專業

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天出席公辦電視政見發表會時，發揮專業，闡述交通建設等政見，稱自己會是嚴守廉能、深知公務體系運作的好市長。

新竹市選委會今天舉辦第11屆市長選舉候選人公辦電視政見發表會，沈慧虹、國民黨新竹市長候選人林耕仁、民眾黨新竹市長候選人高虹安均出席。

沈慧虹表示，她認為好市長的定義是「廉能愛民」和「以德服眾」，強調自己是候選人中最嚴守廉能，最深知公務體系運作，作為首長要能協調、決策並承擔，並稱讚竹市府有一群優秀公務人員，8年來創造清廉又有效率的政府。

沈慧虹指出，過去她完成台北市停車場多目標使用、YouBike、新竹市公道三道路等建設，未來要啟動客雅大道向東延伸，讓香山連結竹科，還要推動新竹輕軌，串連新竹各區、活化車站周邊，才能真正舒緩竹科創造就業人口同時帶來的交通的問題，並且要新建3座跨縣市橋梁，讓大新竹生活圈更加完善。

沈慧虹說，她與前市長林智堅、市府團隊推動超過千項建設和計畫，完成許多不可能的任務，新竹人的生活有沒有更好、更舒適，這8年住在新竹市的人感受最深，也是她施政能力的展現。

針對新竹市立棒球場議題，沈慧虹澄清，市府公共建設的案件超過千件，無論是內部管控或者外部監督從來沒少過，力求每一分預算都花在刀口上，面對公共工程發生的問題，市府團隊秉持面對錯誤、修正到好的態度，她相信，「紛擾會過去，建設會留下」，公共政策的討論可以回歸理性。

沈慧虹說，自從參選至今超過4個月，她已經舉辦70場政策說明會，並發表6大願景「先進軌道」、「科技首都」、「舊城再起」、「宜居生活」、「幸福加倍」和「未來教育」，其中包含25項主題政策，總計超過100項政見，致力將新竹打造成「超級城市」。（編輯：李錫璋）1111116