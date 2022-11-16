候選人質疑大車站計畫預算 竹市府：絕無不法

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天在立法院開記者會，質疑新竹市政府推動的新竹大車站計畫從新台幣50億暴增到104億。竹市府發聲明稿嚴正澄清，相關市政建設絕無不法。

林耕仁今天前往立法院，與國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維及立委鄭正鈐等人召開記者會，質疑新竹市政府推動的新竹大車站計畫已從新台幣50億暴增到104億，批評前新竹市長林智堅規避議會監督，浪費人民血汗錢。

新竹市政府發聲明稿表示，新竹市近8年的改變與進步有目共睹，建設不能走回頭路，抹黑不會得到選票，更不要為了選舉，用捕風捉影的抹黑方式，霸凌所有奉公守法的公務同仁。

新竹市政府都市發展處表示，新竹大車站計畫以大眾運輸導向發展（TOD）整體開發，借鏡東京、京都、柏林等國際先進城市「人本交通」經驗，建立現代化車站，提升前後站公有土地使用效率，塑造良好人行與轉乘環境，是省時、省錢的最佳方案，亦獲交通部及國內專家學者支持。

都發處指出，經台鐵、鐵道局所提建議，並考量大宗營建物價上漲、施工營運安全、號誌及先建後拆需求、工程成本調漲等因素，大車站計畫核實增編經費。林耕仁與立院國民黨團記者會中所說內容，與事實相去甚遠，呼籲不應為選舉議題操作，犧牲市民福祉，也期盼尊重專業。

另外林耕仁也質疑新竹市立圖書館總館工程預算增加。新竹市文化局表示，新竹市總圖工程雖因受疫情影響招標進度，但調整經費並積極克服相關困難後，已於今年6月30日順利決標，現正按預定工進施工中，完工後將以嶄新面貌及設備來服務讀者。

前副市長、民進黨新竹市長候選人沈慧虹接受媒體聯訪時對此表示，林耕仁先前猛打民眾黨新竹市長候選人高虹安，但近日卻又收手，認為林耕仁今天開記者會等作為是在被摸頭後、「休耕」後，才利用抹黑市政建設來作為遮羞布。

高虹安接受媒體聯訪時則說，不僅是大車站計畫有高額的追加預算情形，新竹市立棒球場從3.5億追加到12億，停賽至今仍無法啟用。另外還有關埔國小也是預算持續追加至近16億，質疑市府在公共工程上是否有運用限制招標、讓固定廠商得標，或用一直流標的方式讓預算變相增加等疑慮，呼籲市府勇敢面對。（編輯：張銘坤）1111116