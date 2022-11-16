缺席公辦政見會 楊文科競辦提文化政見

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國民黨新竹縣長候選人楊文科16日並未出席公辦政見發表會，但透過競辦提出文化政見，將整合竹縣具特色人文、地理、自然和農業，結合文化資產與多元族群發展經濟，並加速文化資產管理及修復、古蹟歷史建築活化再利用、促進民間參與，提供民眾多元優質服務。（楊文科競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣長選舉首場公辦政見會今天登場，競選連任的楊文科未出席，透過競辦提出文化政見表示，要全面提升文化場館軟硬體、加速文化資產管理及修復，打造竹縣為文化藝術之都。

新竹縣選舉委員會舉辦新竹縣第19屆縣長、第20屆縣議員、第19屆（竹北市第10屆）鄉鎮市長選舉公辦政見發表會，今天起至23日陸續在13鄉鎮市各舉辦1場，僅現場開放聆聽、未有直播。國民黨新竹縣長候選人楊文科今天未出席，但透過競選團隊發布新聞稿提出政見。

針對文化政見，楊文科表示，要傳承文化與促進文化經濟，整合新竹縣具有特色的人文、地理、自然和農業，結合文化資產與多元族群發展經濟，並加速文化資產管理及修復、古蹟歷史建築活化再利用、促進民間參與，提供民眾多元優質服務。

楊文科說，也要以「新亮點的文化治理」，與財團法人新竹縣文化基金會合作，以新媒體行銷的治理模式發展各類型文化藝術，引進專業人才。

楊文科表示，針對新竹縣總圖書館、大美術館等硬體建築空間擴增，調整組織經費與人力，並形塑新竹博物館品牌，打造科技藝術的孵化器、培養民眾美學素養與兒童藝術教育，增進國際藝術交流。

楊文科指出，要突破組織架構限制，培訓具備文化專業能力之人才，以永續觀點進行人力資源有效性管理，同時，照顧民眾的文化權利、文化平權、文化藝術近用及享有，促進多元參與。（編輯：李錫璋）1111116