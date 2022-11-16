高虹安助理費爭議 財政部：虛報薪資涉逃漏稅惡意則涉刑法

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（中央社記者范正祥台北16日電）台灣民眾黨立委高虹安助理費爭議引發討論，民進黨立委沈發惠今天質詢財政部，關於高薪低報或低薪高報問題。對此，財政部長蘇建榮說，虛報薪資就是涉及逃漏稅，如果是惡意的就是涉及刑法。

立法院財政委員會今天審查112年度中央政府總預算案有關賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬歲出預算部分等案。

沈發惠質詢時說，最近新聞沸沸揚揚，有報導和指控，「本院委員」涉及助理費高薪低報或低薪高報的問題。他問蘇建榮，如果是一般公司行號涉嫌虛報薪資，會採取什麼樣的法律依據和處罰。蘇建榮答覆，虛報薪資就是涉及逃漏稅，如果是惡意的就是涉及到刑法。

蘇建榮表示，申報的時候，會去查核，如果漏稅就要補稅；也要看情節的輕重，如果涉及違反稅捐稽徵法第41條，涉及漏稅的刑事罰，就會移請檢調機關調查。

沈發惠進一步質詢，如果「本院委員」的男朋友在基金會裡面領薪水，逃漏稅屬實，財政部是否可比照公司行號處理。對此，蘇建榮說，如果是公益慈善基金會，主管機關是衛生福利部，但基本上，領薪水就是要課稅，要申報所得、課稅。

另外，沈發惠質詢，如果在基金會掛人頭領薪，未任職，卻同意讓基金會虛報薪資，這樣有沒有涉及逃漏稅。蘇建榮則是答覆，「有可能」，要去查核才知道。

沈發惠呼籲，社會大眾關注的案子，應該要去查核。

蘇建榮說，如果是公益慈善機構團體，主管機關是衛福部，因為公益慈善機構團體的支出要符合一定比例以上是與設立目相同，財政部會與衛福部了解。（編輯：蘇志宗）1111116