助理請假扣薪回捐惹議 高虹安：內部管理制度無需放大檢視

對於助理費案爭議，民眾黨新竹市長參選人高虹安（前右）11日受訪表示，每一個立委辦公室都有自己的管理制度，因為若同仁無限期請假或遲到，也會造成其他人困擾，而在內部管理制度，也是透過辦公室內部開會討論結果，外界無需放大檢視。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日

（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安助理費爭議，高虹安今天表示，每名立委辦公室都有內部的管理制度，這是大家開會討論結果，屬於正常管理制度，外界無需放大檢視。

高虹安今天晚間到慈雲夜市掃街，行程前，媒體提問，近期有助理爆料遲到要給錢、請病假要把薪水繳回去，高虹安接受媒體聯訪表示，她稍早也澄清過，立法院沒有完整的助理人事考勤制度，也不像一般企業公司有人事系統，若同仁有請假遲到狀況，在人事系統都會自動扣薪水，但在立院這些獎懲制度與人事考勤制度，就只有一句話「交由勞基法」。

高虹安說，每一個立委辦公室都有自己的管理制度，因為若同仁無限期請假或遲到，也會造成其他同仁困擾，而在內部管理制度，也是透過辦公室內部開會討論結果，外界無需放大檢視。

媒體提問，針對民進黨立法院黨團總召柯建銘提出要高虹安引咎辭職，高虹安說，不管是對媒體的應答，或社群網路上都有對此事發表聲明，但柯建銘對此視而不見，仍運用在媒體優勢和社群網路力量，持續對高虹安「為沈先判」。她相信，檢調司法會公正處理，更相信所有的一切聲明提出後，各界會相信高虹安是清白。

媒體問及，台北市長柯文哲批民進黨新竹市長參選人沈慧虹「智商低」，高虹安說，柯文哲應該是看到一連串累積抹黑高虹安的事情，有很多不捨心疼，不小心失言，她可以理解，如果失言就道歉，沒關係就面對就好。

高虹安指出，無論這幾次抹黑事件中，或媒體網路抹黑，即便每一次澄清，都可以看到又有下一個抹黑事件繼續開車，而新竹市的選民都很有智慧，在遇到媒體與社群網路的言論，可以有自己的判斷力與思維，她不會受打壓而退縮，是堅強的參選人。（編輯：張銘坤）1111111