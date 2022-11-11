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智慧新竹 林耕仁推動元城市

2022/11/11 18:21（11/11 19:06 更新）
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國民黨新竹市長參選人林耕仁（前中）11日舉辦「智慧新竹、前進元宇宙」政策記者會表示，新竹市的願景不只是要智慧新竹，還要前進元城市，接軌國際，掌握產業商機。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日
國民黨新竹市長參選人林耕仁（前中）11日舉辦「智慧新竹、前進元宇宙」政策記者會表示，新竹市的願景不只是要智慧新竹，還要前進元城市，接軌國際，掌握產業商機。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天舉辦「智慧新竹、前進元宇宙」政策記者會表示，新竹市的願景不只是要智慧新竹，還要前進元城市，並與國際接軌。

國民黨新竹市長參選人林耕仁、新竹市議長許修睿、黨籍新竹市議員參選人何志勇今天在林耕仁競選總部召開「智慧新竹 前進元宇宙」記者會。

林耕仁表示，元宇宙已成為全球科技創新的發展趨勢，要打造新竹元城市，需將智慧科技落實，結合國內領導廠商和學者專家，帶動國內產官學研多領域的合作對話環境，並透過國際合作與交流，讓新竹成為智慧科技城市。

林耕仁說，而數位轉型成功，牽動新竹能否實現優質教育、智慧交通、多元照顧和健康永續等政見承諾，「智慧新竹」以及「元宇宙科技城市」的推動，能讓新竹科技再前進，接軌國際，掌握產業商機。

國民黨文傳會副主委、新竹市議員參選人何志勇表示，應以新竹科學園區為核心，打造新竹市、新竹縣及桃園市「桃竹竹」三城合一的元城市，並成立新竹市政府專案推動小組、成立法人機構、籌組經費來推動，也鼓勵元宇宙相關科系、教學、沉浸式體驗學習中心，推動教育應用，藉由虛擬實境促進觀光。

何志勇說，元城市不只是一個城市，應擴大至世界元宇宙城市聯盟，連結姊妹市及友好城市，定期舉辦國際元城市會議，與國際接軌，並促進產官學研合作對話，結合新竹科學園區、國內領導廠商及學者專家，促進國內產官學研等跨領域對話，不只是倡議元宇宙，而是提出方案具體落實。

許修睿表示，未來，要積極推動科技導入城市治理，讓新竹成為科學城，以智慧科技解決交通、醫療等問題。（編輯：張銘坤）1111111

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