遭質疑取消赴北機站被施壓 林耕仁：檢調已介入

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國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）11日受訪時表示，他是一個選市長的人，要以民眾為重，先前提出民眾黨參選人高虹安相關爆料事證都很明確，現在檢調司法也已介入，而選舉不是要打壓一個人，是以市政願景讓市民認同。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁日前取消到調查局北機站提交民眾黨參選人高虹安助理費爭議資料，遭質疑被施壓，對此，林耕仁說，他以市民為重，而過去提事證都很明確，檢調司法也已介入。

媒體提問，針對媒體人尚毅夫指國民黨迫使林耕仁妥協不要去北機站，林耕仁今天接受媒體聯訪表示，他是一個選市長的人，要以民眾為重，先前提出爆料事證都很明確，現在檢調司法也介入，而選舉不是要打壓一個人，是以市政願景讓市民認同。

媒體問及，這次突然踩煞車不對高虹安持續攻擊，傳聞是指鴻海創辦人郭台銘關心？林耕仁說，社會環境在民進黨執政下生活困苦，他身為市長參選人，把市民照顧好是最重要的選舉主軸，希望選戰回歸政見主軸。

媒體提問，有關高虹安國會辦公室前助理請假需扣薪事件，林耕仁說，勞工權益是非常重要的事，在一個空間合作大家都有感情，在自己團隊是以人為本模式思考。如因請病、事假還要扣薪指控屬實，希望高虹安也要說明清楚。

媒體問是否要求高虹安辭立委，林耕仁表示，高虹安委員問政犀利，也是在野黨，希望在野黨少數能夠團結力量，集中在國會，他希望高虹安能繼續在立法院，為全國人民爭取最大權益。

林耕仁日前質疑民眾黨參選人高虹安助理費等，原訂8日要前往調查局北機站提交相關事證取消，林耕仁說，選舉已到最後階段應回歸政策討論，因此取消。（編輯：張銘坤）1111111