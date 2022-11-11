謹慎面對市長選戰 鄭運鵬：畢竟不是鄭文燦連任

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民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（車上左）11日下午在前立委洪慈庸（車上右）陪同下，前往平鎮區進行車隊掃街拜票。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月11日

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）總統蔡英文昨天輔選時表示，桃園是全台最激烈戰區，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天說，競選團隊把握桃園市長鄭文燦8年的好成績，但也要謹慎以對，「畢竟不是鄭文燦連任」。

鄭運鵬下午在前立委洪慈庸的陪同下，前往平鎮區進行車隊掃街，他在掃街前接受媒體聯訪，對於記者詢問，蔡總統昨天說桃園是全台最激烈戰區，雖然桃園市長鄭文燦施政滿意度高也不能掉以輕心，是否代表選情緊張。

鄭運鵬表示，在市政交接轉換期總會有些變動，4年前國民黨桃園市長候選人張善政的好搭擋韓國瑜，在高雄市捲起一陣旋風甚至當選市長，但最後市民花了2年的代價，才讓陳其邁為高雄市民服務，4年前的高雄和現在桃園一樣。

鄭運鵬指出，相信桃園市民會把鄭運鵬的當選當作鄭文燦的接續，在鄭文燦的基礎上才有辦法更上層樓，迎接護國神山台積電，相信這些都是市民朋友生活上感受得到也期待的，下一個黃金8年必須由鄭運鵬來接替。

記者又問，如何看待張善政說總統蔡英文和行政院長蘇貞昌到各縣市輔選是浪費維安警力。鄭運鵬回應，全世界的民主國家都有執政和在野政黨，國家元首在輔選上都有相對規格，這點要被尊重，前總統馬英九在輔選時也是部署相當的警力。

鄭運鵬指出「張善政常常都雙重標準」，比如質疑民進黨在造勢晚會中提供服務、方便大家前往活動的遊覽車，但自己的造勢活動也使用遊覽車，「雙重標準也不質疑自己」。

鄭運鵬說，行政首長的維安需求，在前日本首相安倍晉三事件後，相信全世界包含現在美國選舉，都有相對的維安需求，民主選舉是互相祝福、政策的比較，也希望張善政要有國際觀與民主觀念，不要「有手指別人，沒有用相同的標準檢討自己。」（編輯：張銘坤）1111111