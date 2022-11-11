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楊文科推竹東建設 提升居民生活品質

2022/11/11 16:50（11/11 17:21 更新）
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選戰倒數，國民黨新竹縣長參選人楊文科（右3）10日晚間與黨籍竹東鎮長參選人張順朋（右2）到二重埔夜市掃街拜票，與熱情支持民眾開心合影。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月11日
選戰倒數，國民黨新竹縣長參選人楊文科（右3）10日晚間與黨籍竹東鎮長參選人張順朋（右2）到二重埔夜市掃街拜票，與熱情支持民眾開心合影。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月11日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）競選連任的國民黨新竹縣長楊文科今天表示，針對竹東建設部分，如竹東鎮文化大禾埕正在規劃中，將結合多功能展演劇場，未來，也新建鎮立圖書館等，提升居民的生活品質。

國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部今天發布新聞稿指出，選戰倒數，楊文科持續勤跑地方，並與黨籍竹東鎮長參選人張順朋，昨天到二重埔夜市進行掃街拜票，向攤商問好。楊文科說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後夜市恢復往日人潮，攤商不必為生計憂心。

楊文科說，目前，竹東鎮民期待的游泳池已經整修完成 ，12月試營運鎮民享有免費入場；另外，竹東鎮文化大禾埕正在規畫中，將結合多功能展演劇場、新建鎮立圖書館及音樂文化埕等複合式空間，還有，也興建交通轉運中心暨地下停車場，整合國道、公路客運及觀光接駁車，讓居民生活更便捷。

張順朋說，未來，將持續與楊文科合作，帶動地方就業機會，把青年留在家鄉並吸引外來人口遷入，對於家長關心的就學問題，目前，二重國中校舍擴建計畫也在進行中，要讓鎮民都能安居樂業。（編輯：張銘坤）1111111

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