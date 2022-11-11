沈慧虹提新竹光榮運動 邀市民響應讓城市更進步

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左5）11日舉行記者會表示，選戰倒數，團隊發起「新竹光榮運動」，號召市民站出來響應，城市的進步與幸福需要市民朋友共同參與，盼市民用選票延續新竹光榮。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天舉行「新竹光榮大團結」記者會宣布，要號召市民共同響應「新竹光榮運動」，並持續邀請重量級貴賓加入光榮車隊掃街、大型造勢等活動，持續爭取民眾支持。

沈慧虹表示，投入參選140多天以來，她提出6大願景、超過25種主題的政策，總共超過100項的政見，也走過70多場的市民說明會，讓選民了解她想為竹市做的事，盼繼續爭取市民的支持和認同。

沈慧虹說，近期車隊掃街、站路口，收到許多市民朋友送上卡片、喉糖等暖心禮物，這些都是她最大的支持，也是期待城市持續進步的渴望。

沈慧虹指出，選戰倒數，團隊發起「新竹光榮運動」，號召市民站出來響應，正如同「新竹光榮，5你5我」的口號，城市的進步與幸福需要市民朋友共同參與，盼市民用選票延續新竹光榮。（編輯：唐聲揚）1111111