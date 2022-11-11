籲高虹安辭立委遭批智商太低 沈慧虹指品格操守為重

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民進黨竹市長參選人沈慧虹（前右2）11日表示，民眾黨主席柯文哲與民眾黨新竹市長參選人高虹安自詡高學歷，卻智商歧視、學歷歧視，小孩才講智商，市民在意的是參選人的品格操守、能力與會不會做事。中央社記者郭宣彣攝 111年11月11日

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）民進黨竹市長參選人沈慧虹昨天提民眾黨竹市長參選人高虹安請辭立委，遭民眾黨主席柯文哲批「智商太低」，沈慧虹今天說，小孩才講智商，市民在意的是品格操守、能力與會不會做事。

民進黨竹市長參選人沈慧虹昨天表示，民眾黨竹市長參選人高虹安爭議不斷，應引咎辭職，甚至要思考退選以負責。高競辦則表示，高虹安決心競選市長，把握時間爭取支持。

柯文哲昨天說，沈慧虹憑什麼要求競選對手辭職，「這種智商太低了，不要做那種奇怪的事」。對此，沈慧虹今天接受媒體聯訪表示，柯文哲與高虹安自詡高學歷，卻智商歧視、學歷歧視，小孩才講智商，市民在意的是參選人的品格操守、能力與會不會做事。

媒體再問，高虹安立委辦公室請事、病假都要扣薪水，沈慧虹說，若屬實，這恐怕已經違反勞動相關法規，現在都在看台北市長怎麼處理。而高虹安是是非之人，走到哪都會有很多是非，相信會有越來越多爆料者站出來。

沈慧虹表示，高虹安從疑似侵權、疑似違規兼職，現在又爆發疑似詐領助理費涉及貪汙，卻總是顧左右而言他，社會大眾得不到澄清跟答案，「所以我才會說，她應該要引咎請辭立委，甚至她應思考退出選戰。」

針對沈慧虹邀對手政見辯論，高虹安說應該邀6名參選人一起參與，國民黨新竹市長參選人林耕仁則說不要用吵架辯論的方式。沈慧虹表示，高虹安與林耕仁先前都說要「回歸市政討論」，但實際上，一人直接拒絕，另一人設但書有前提，這是他們慣用的迴避手法，她希望有機會，能與每一名對手就市政議題討論，不該再用其他理由推託。

對於，高虹安昨天臉書貼文譴責綠營抹黑，說參政初衷是要改變政治文化，沈慧虹表示，高虹安每次談抹黑，都只是想幫自己脫罪，轉移焦點，民眾對她的質疑也不會消失。（編輯：張銘坤）1111111