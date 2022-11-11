遭指要助理回捐病事假薪資 高虹安陣營稱合法

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（中央社記者郭宣彣新竹市11日電）網紅四叉貓說，經聯繫台灣民眾黨籍立法委員高虹安前助理了解，助理請事假或病假，會被要求回捐請假當天薪資，忘記丟垃圾會被要求捐錢等；高虹安陣營說，員工管理合法合規。

自由時報報導，一名高虹安國會辦公室前助理揭露，高虹安公費助理請病、事假被扣薪後，須將被扣金額存入「辦公室基金」；助理如果違反辦公室內規，如沒洗飲料杯、忘記丟垃圾等，也須繳罰款到辦公室基金。

此外，這名前助理透露，任職時請疫苗假，辦公室行政主任傳訊息通知，「X月請假我都算病假，再麻煩繳回X元做為辦公室基金」。

此外，四叉貓今天在社群網站臉書（Facebook）表示，高虹安如果發現助理遲到，會強制助理請事假1小時，再捐1小時薪水給小金庫。如果助理沒洗飲料杯或忘記丟垃圾等會被要求捐新台幣10元到50元給小金庫。

新竹市長參選人高虹安競選辦公室發言人徐千晴表示，立法院沒有助理人事考勤辦法，辦公室設有內部管理規定，主管們會參酌真實工作情況和產出，核定加班時數，另疫苗假、病假及事假等依循勞動部相關規定，員工管理與給薪合法合規。（編輯：李明宗）1111111