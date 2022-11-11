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年底選舉 張善政：民眾會給民進黨一個警惕

2022/11/11 13:54
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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）國民黨桃園市長候選人張善政今天表示，今年年底選舉有點像「期中選舉」，等於是對民進黨多年中央執政的「信任」或「不信任」投票，民眾將會透過選舉給民進黨一個警惕。

張善政上午在國民黨前副主席郝龍斌、黨籍立委魯明哲及桃園市議會議長邱奕勝的陪同下進行掃街拜票，張善政在掃街前接受媒體聯訪表示，現在與對手差距的確非常小，所以會用有內容的政見吸引選民支持，並持續用善良選風來打選戰，讓民眾看到誰最有政見牛肉。

外籍記者詢問，如何向外國人說明台灣這次選舉的意義。對此，張善政指出，這次地方選舉有點像是「期中選舉」，等於是對民進黨多年來中央執政的「信任」或「不信任」投票。

張善政表示，他覺得民進黨過去6、7年的執政已讓百姓受夠了，所以這次地方選舉，民眾一定要支持國民黨候選人，國民黨候選人是最優質的，也趁此機會「讓民進黨知道，6、7年的執政早就偏離民心，應該給他一個警惕的機會」。

外籍記者提問，現在國際非常關注兩岸關係，張善政對於中國的立場為何。

張善政回答，國民黨的立場，一向就是「捍衛中華民國，保衛台灣」，這個立場永遠不會改變。（編輯：戴光育）1111111

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