輔選鄭運鵬 蔡總統：進步的桃園不走回頭路

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）10日晚間到桃園為黨籍桃園市長候選人鄭運鵬（左）站台輔選時表示，拜託大家把票催出來，大園、觀音、新屋大贏，桃園就會贏。右為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月10日

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）總統蔡英文今晚出席民進黨桃園市長候選人鄭運鵬大園、觀音、新屋聯合後援會成立，她說「進步的桃園不走回頭路」，呼籲「如果你支持鄭文燦，請你把票投給鄭運鵬」，也拜託大家支持18歲公民權修憲複決。

蔡總統晚間與內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、立委黃世杰、湯蕙禎出席鄭運鵬大園、觀音、新屋聯合後援會成立大會，現場擠滿近萬名熱情的客家鄉親及市民。

蔡總統致詞表示，這次選舉要拜託大家全力支持鄭運鵬，現在是選舉的最後階段，大家共同來拚過關，桃園在進步，進步的桃園不走回頭路，鄭文燦帶領桃園隊1天當3天用讓桃園大進步。

她提醒大家，這次的桃園市長選舉是全國最激戰的地區，差距非常小，所以拜託大家再努力一下拚過關。

蔡總統指出，2020年總統大選時，她在大園、觀音及新屋得票率超過6成，這次要拜託大家把票催出來，大園、觀音、新屋大贏，桃園就會贏。

蔡總統說，這幾年全世界受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但台灣經濟還是穩定成長，也帶動國家稅收成長，可以照顧更多人。她上任前全國的長照據點只有700多個，現在已經有1萬1000多個，受照顧的長輩也從10萬多人增加到40萬多人，未來還會繼續擴大把照顧做得更好。

蔡總統表示，這幾年鄭文燦在新屋、觀音及大園完成多項建設，其中鄭運鵬參與了很多，對桃園的未來也有很多的想法和規劃，讓鄭運鵬接棒會做得跟鄭文燦一樣好，甚至還會做得更好，因為鄭文燦已打下很好的基礎。

蔡總統指出，全力推動桃園的發展，這就是鄭運鵬每天在做的事，就是桃園需要的市長；民進黨的團隊是有執行力、會做事的團隊，也是說到做到的團隊。

另外，蔡總統也拜託大家，支持18歲公民權修憲複決，「這是為讓年輕人可以更早參加國家的決策，讓台灣的民主可以更深化」。

鄭運鵬指出，他和鄭文燦突破市政瓶頸，推動鐵路地下化動工、機場捷運通車、台鐵平鎮站動工、龍潭科學園區三期正式啟動、台積電也將要落腳到龍潭區，他會努力接棒做市民的靠山，讓桃園市政建設持續延續。

鄭文燦表示，市府8年來在大園、觀音、新屋的政策，包括大園溪海休閒農業區、打造新觀音休閒農業區、草漯新市鎮等。最近行政院長蘇貞昌核定龍科三期，台積電將落腳龍潭，桃園成為發展下一個世代先進半導體的重要基地，都有賴鄭運鵬在中央協助爭取預算解決用水、用地的問題，才讓護國群山放心在桃園。

內政部長徐國勇大讚鄭運鵬過去在立法院是最會替桃園爭取經費的黨團幹事長，像是復興區原鄉爭取新台幣5000多萬元，桃園11個區補助經費1億700多萬元，前瞻計畫6億5300萬元，提升道路品質預算28億多，水環境補助100多億元，證明鄭運鵬是最會做事、最能爭取預算的立委，他呼籲讓鄭運鵬接棒鄭文燦，桃園會更進步。（編輯：唐聲揚）1111110

選舉進入倒數階段，民進黨主席蔡英文（右4）10日晚間與桃園市長鄭文燦（右3）一同為黨籍桃園市長候選人鄭運鵬（右5）站台造勢，眾人攜手展現團結氣勢，齊呼進步不回頭、票投鄭運鵬。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月10日