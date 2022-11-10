更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠
運動

影片／台灣大賽中信兄弟2連霸 奪隊史第9冠

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭州航管學院因疫封控 3萬師生缺物資請求各界支援
首頁 / 政治
九合一選舉
桃竹風雲
新聞專題
桃竹風雲11/300
首頁 / 政治

沈慧虹籲應辭立委 高虹安競辦：把握時間爭取支持

2022/11/10 17:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）民進黨竹市長參選人沈慧虹今天表示，民眾黨竹市長參選人高虹安爭議不斷，應引咎辭職，甚至要思考退選以負責。高競辦表示，高虹安決心競選市長，把握時間爭取支持。

沈慧虹今天舉行「新竹市長政見辦論邀請」記者會，會後，媒體提問，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布正式請辭立委職務，是否要求高虹安也辭立委，沈慧虹透過新聞資料表示，蔣萬安辭立委只是選情告急的選舉操作，倒是高虹安從參選以來，爭議不斷、紛擾不斷，早就該引咎辭職，甚至應該思考退出新竹市的市長選舉，以示負責。

中央社記者向高虹安競選辦公室提問，對於蔣萬安辭立委，高虹安的態度，以及沈慧虹提出高虹安應辭職立委與退選部分？高虹安競辦提供新聞資料表示，尊重蔣萬安的決定，不過，距離選舉只剩2週，過去這段時間，她相信新竹市民，能看到高虹安競選新竹市長的決心與努力，未來會把握每一天，爭取更多市民朋友的認同與支持。（編輯：張銘坤）1111110

高虹安
高虹安住院 李秉穎：打點滴恢復體力無學術根據 高虹安拜會楊文科 國民黨：尊重地方首長行程安排
沈慧虹
沈慧虹提市政辯論 高虹安接受林耕仁指不辯論吵架 沈慧虹發表文化政策 提修復文化資產等3面向
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
周江杰簽署承諾書 盼給孩子永續的遊戲城市