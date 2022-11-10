沈慧虹籲應辭立委 高虹安競辦：把握時間爭取支持

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）民進黨竹市長參選人沈慧虹今天表示，民眾黨竹市長參選人高虹安爭議不斷，應引咎辭職，甚至要思考退選以負責。高競辦表示，高虹安決心競選市長，把握時間爭取支持。

沈慧虹今天舉行「新竹市長政見辦論邀請」記者會，會後，媒體提問，國民黨台北市長候選人蔣萬安今天宣布正式請辭立委職務，是否要求高虹安也辭立委，沈慧虹透過新聞資料表示，蔣萬安辭立委只是選情告急的選舉操作，倒是高虹安從參選以來，爭議不斷、紛擾不斷，早就該引咎辭職，甚至應該思考退出新竹市的市長選舉，以示負責。

中央社記者向高虹安競選辦公室提問，對於蔣萬安辭立委，高虹安的態度，以及沈慧虹提出高虹安應辭職立委與退選部分？高虹安競辦提供新聞資料表示，尊重蔣萬安的決定，不過，距離選舉只剩2週，過去這段時間，她相信新竹市民，能看到高虹安競選新竹市長的決心與努力，未來會把握每一天，爭取更多市民朋友的認同與支持。（編輯：張銘坤）1111110