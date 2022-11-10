沈慧虹提市政辯論 高虹安接受林耕仁指不辯論吵架

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）10日在記者會中表示，過去多次邀請國民黨籍參選人林耕仁與民眾黨籍參選人高虹安進行市政辯論，至今未獲回覆，不過近日高虹安、林耕仁皆提出要回歸市政討論，3人總算有共識，期待正面回應，來場君子之爭。中央社記者郭宣彣攝 111年11月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，對手高虹安、林耕仁近日提回歸市政討論，3人終於有共識，她遞邀請函盼就市政辯論。高虹安接受提6名參選人共出席。林耕仁指不以辯論吵架。

沈慧虹今天在「新竹市長政見辦論邀請」記者會中表示，過去多次邀請國民黨新竹市長參選人林耕仁與民眾黨新竹市長參選人高虹安進行市政辯論，至今都未獲得回覆，不過，近日高虹安、林耕仁雙雙提出回歸市政討論，3人總算有共識，期待正面回應，來場君子之爭。

沈慧虹表示，市長參選人不只要看見問題，更要能「解決問題」，理性、智慧的新竹市民都很期待，參選人能夠就教育、交通、文化等議題，提出具體政見，一起讓選舉回歸政策討論，讓新竹市更好。

林耕仁今天上午接受媒體聯訪時表示，在選舉登記同時，已有登記政見發表會，任何選舉都應把願景、政策讓選民知道，而不是用辯論吵架方式，爭取市民認同，他認為，「選舉應回歸政策，讓市民自行決定」。

高虹安競選辦公室提供新聞資料表示，高虹安樂意接受，但每一名參選人都應該受到同等尊重，辯論會應讓不分黨派，讓6名參選人一同出席，針對新竹市的政見與未來願景公開辯論，才是對新竹市民負責任的展現。（編輯：張銘坤）1111110