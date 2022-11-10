新竹棒球場黏土比例規範遭質疑 市府：均合法合規

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國民黨新竹市長參選人林耕仁10日在記者會中針對新竹市立棒球場工程提出多項質疑，包含球場統包需求書和施工規範上，場地標準定位是A級球場，按體育署規範，球場紅土區黏土比例應為40%，但所施作的比例卻僅30%等。中央社記者郭宣彣攝 111年11月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天質疑，新竹市棒球場爭議不斷，依規範棒球場紅土區黏土比例應40%，但市府施作僅30%，是否符合規範？市府表示，相關採購案件辦理均合法合規。

林耕仁今天舉行「新竹棒球場偷工減料」記者會質疑，新竹市立棒球場新建工程計畫在統包需求書和施工規範上，場地標準定位是A級球場，按照體育署的規範，棒球場的紅土區黏土比例應為40%，但所施作的黏土比例只有30%。

林耕仁表示，球員在比賽前就已反應球場紅土區稍嫌鬆軟不夠紮實等問題，但市府目前進行的缺失改善，黏土比例仍堅持以30%。

他並說，棒球球場級配材料規格應為礫石，實際施工卻是清碎石，不但材料不符，而且厚度還短少10公分，而黏土比例從40%變成30%、礫石變成清碎石，是否偷工減料？

新竹市政府今天發布新聞稿指出，市府依採購法規定，相關採購案件辦理均合法合規，絕無不法，偷工減料並非事實。

工務處表示，新竹市立棒球場為原地改建，統包需求書中僅有部分內容採用體育署訂定「運動設施規範及分級分類參考手冊」中A級球場規範；另，紅土比例調整係因OT廠商提供專業意見，及參考體育署審查基本設計時之審查意見「考量黏土比例過高恐影響排水」，多方考量下調整為30%，相關變更皆經體育署同意備查。

工務處說，有關級配種類及厚度，主要考量球場洩水及滲透排水功能，參考國內外案例（如台南亞太國際球場），由礫石改善為碎石，排水功能相當。棒球場刻正改善中。

工務處指出，改善完成將邀第三方單位進行排水測試，以確認改善無虞，另工程施工查核小組3次查核棒球場工程，並提出相關建議，皆已補正完成調整，並經查核委員同意備查，不影響工程品質。（編輯：張銘坤）1111110