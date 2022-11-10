民進黨新一波文宣攻勢 張善政批選風敗壞無極限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市黨部近日再發送新一波文宣，抨擊國民黨桃園市長候選人張善政擔任中華民族致公黨及經濟黨的顧問；張善政（左4）10日出席市議員參選人李曉鐘（左5）競選總部成立大會，並受訪表示，「民進黨這次選舉選風敗壞，簡直就沒有極限」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）民進黨桃園市黨部近日再發送新一波文宣，抨擊國民黨桃園市長候選人張善政擔任中華民族致公黨及經濟黨的顧問，張善政今天表示，「民進黨這次選舉選風敗壞，簡直就沒有極限」。

張善政出席市議員參選人李曉鐘競選總部成立大會，他在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待民眾在信箱發現民進黨桃園市黨部夾報文宣，內容抨擊張善政擔任涉嫌詐騙的中華民族致公黨最高顧問、涉嫌賣假藥的經濟黨總顧問，強調「再怎麼善良，這些事情都不應該發生」。

張善政表示，這次選舉從先前網路上的網軍抹黑到實體世界裡面塞信箱，從台北到桃園，「真的讓我們看到民進黨這次選舉選風敗壞，簡直就沒有極限」。

張善政重申，最近新北市警方破獲詐騙集團囚虐求職者並棄屍案，很多求職的年輕人被騙，身為父母官的桃園市長鄭文燦、法制委員會立委鄭運鵬、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌難道都無動於衷，民眾期待安和樂利的治安環境，而不是看到行政首長一昧的在跑選舉，這不是民眾的期待。

記者詢問，國民黨台北市長候選人蔣萬安辭了立委，如何看待鄭運鵬是否要辭去立委職務。張善政指出，蔣萬安辭立委顯示要替台北市民服務的決心，鄭運鵬跟蔣萬安不一樣，「這個他自己要去決定」。

對於記者詢問，中華職棒樂天桃猿隊在總冠軍戰中輸球，要如何履行跟台中市長盧秀燕的賭約。張善政說，他要先跟球隊朋友們說聲辛苦了，贏輸是其次，重要的是展現運動精神。他跟盧秀燕打賭說輸的一方要到贏的一方去幫忙跑一天行程，這個承諾他當然要實現。（編輯：張銘坤）1111110