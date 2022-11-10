高虹安陷助理爭議指綠能你不能 綠委批打烏賊戰模糊焦點

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民進黨立法院黨團幹事長羅致政（右）、副書記長吳玉琴（左）10日舉行記者會，指民眾黨新竹市長參選人高虹安用烏賊戰術抹黑別人、模糊及轉移焦點，呼籲身體不適的高虹安多休息、找律師，不是急著回應，而且抹黑別人並不會讓自己洗白，反而會證明自己更黑。中央社記者郭日曉攝 111年11月10日

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（中央社記者王揚宇台北10日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安遭控涉將公費助理加班費當個人小金庫。高虹安今天表示，網友說民進黨立委柯建銘的助理，每年捐款給民進黨，坐實「綠能，你不能」；民進黨團則表示，高虹安打烏賊戰模糊焦點。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，據了解，高虹安講的幾位柯建銘助理，捐款時間是在離職後，沒有把公款轉出的問題；此外，行政院副秘書長何佩珊的捐款時間，是在她去行政院後，並沒有領立法院公款，不要把事情混為一談。

國民黨新竹市長參選人林耕仁7日質疑台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安，是否將辦公室公費助理加班費當個人使用小金庫？是否要求公費助理上繳款項，做為個人使用支出費用？

此議題引發各界討論，高虹安今天凌晨在臉書發文，說她的助理都有在崗位上確實工作，所領取的助理費、加班費，都是助理們以實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到她的口袋。

高虹安表示，有網友指出，民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室多位助理，每年大筆捐款民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額。猶記得，當時對手以她的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，指摘她犯了貪污罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪污行為？這真正坐實了「綠能，你不能」。

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副書記長吳玉琴今天召開記者會反駁，指高虹安的說明剛好證明自己有罪，而且用烏賊戰術抹黑別人、模糊及轉移焦點，呼籲身體不適的高虹安多休息、找律師，不是急著回應，而且抹黑別人並不會讓自己洗白，反而會證明自己更黑。

吳玉琴說，從媒體及林耕仁公布的資料上看出，高虹安確實承認有一個小金庫，但小金庫的用途，顯然不是純粹的公務使用，像是當中有高虹安洗頭、買日式限量玩偶等私人使用情形，也可能有幫誰繳黨費的情況。

吳玉琴表示，這些情況可能涉及使公務人員登載不實，而且如果是假借人頭助理報帳，又會涉及貪污治罪條例等問題。

羅致政表示，事實證實，有高虹安稱呼為公積金的小金庫存在，而且媒體報導很清楚，小金庫的錢，主要來自助理的回捐，助理們是自願還是被迫回捐，民眾黨有勞工權益專家賴香伶，請她出來說看看高虹安的作法有無違法。

羅致政說，小金庫的錢從哪來、花去哪，都證明高虹安有很大的法律問題要面對，高虹安也要說明到底有沒有用人頭助理領款，把公費轉到黨庫等狀況。

對於高虹安所提柯建銘助理捐款民進黨一事，羅致政說，高虹安講的幾位助理「完全沒問題」，因為好幾位助理捐款的時間，是在離職後，更沒有把公款轉出的問題；另外，有幾個助理當時沒領公費，而是顧問，薪資是柯建銘給的，並沒有領立法院的公費。

然而，柯建銘前助理何佩珊，也被點名捐款給民進黨；羅致政說，何佩珊的捐款是她擔任行政院副秘書長後，已沒有領立法院的公款，不要把事情混為一談。（編輯：翟思嘉）1111110