高楊會引聯想 林耕仁：楊文科透過幕僚表達唯一支持我

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台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安拜會尋求連任的中國國民黨籍新竹縣長楊文科，國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）10日接受媒體聯訪：「我們也很訝異。」中央社記者郭宣彣攝 111年11月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹市10日電）台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安拜會尋求連任的中國國民黨籍新竹縣長楊文科，國民黨新竹市長參選人林耕仁說：「我們也很訝異」，但高虹安以立法委員身分拜會，就不多評論。

高虹安昨天前往新竹縣政府與楊文科會面，林耕仁上午接受媒體聯訪表示，縣市合作是未來常態，他也曾多次拜訪楊文科請益。

不過，林耕仁說，昨天上午聽說高虹安住院，後來拜會楊文科，「我們也很訝異」，還是要祝福高虹安身體健康，早日康復；此外，楊文科有透過幕僚表達「唯一支持林耕仁 」。

他說，楊文科從11月初幫他站台到昨天，都向大眾表達「支持國民黨唯一提名的新竹市長林耕仁」，不會有任何見縫插針機會，他也不斷與楊文科保持聯絡，攜手合作交通、科技、環境保護及飲用水議題。

竹竹合併議題，林耕仁表示，談合併不符法規條件，先從合作開始，須先透過合作解決交通、科技、環保及飲用水議題，再依法談合併。（編輯：李明宗）1111110