高虹安與楊文科會面 新竹縣政府證實是意見交流

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（左2）9日下午在聯電榮譽副董事長宣明智（左3）陪同下，前往新竹縣政府拜會縣長楊文科（中），過程不公開。高虹安受訪時表示，這次是以立委身分向新竹縣長請益新竹縣市議題。（高虹安團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月9日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安今天因身體不適住院，但下午4時許前往新竹縣政府與縣長楊文科會面，過程不公開。新竹縣政府證實，高虹安今天有與楊文科會面。

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今天在聯電榮譽副董事長、縣政顧問宣明智陪同下，前往新竹縣政府拜訪國民黨的新竹縣長楊文科，對此，中央社記者詢問新竹縣政府，縣府表示，原訂過程不公開，為私下訪問行程，後來臨時接受媒體訪問。

宣明智接受媒體聯訪表示，高虹安最近受到很大壓力，今天還能來此學習、請益，很不容易，而科技界支持高虹安參選。此會面其實已洽談很久，但礙於選舉間較為敏感，才在今天前來，主要討論縣市合作議題，以及對問題的解決方式。

高虹安接受媒體聯訪說，今天以立法委員身分向新竹縣長請益，溝通很多如土地產權、發展輕軌等討論，而新竹縣市需成立溝通整合平台，也納入她重要政見之一。

高虹安說，無論以哪種身分，大新竹共同生活圈都需盡快解決這些問題，今天也獲楊文科的經驗與共識，對於後續合作很加分。

關於身體狀況，高虹安說，由於最近在立法院問政、也要準備大量的資料，睡得少、飲食也不正常，因而就醫並接受相關治療，今天留院並注射點滴。因身體狀況，明天行程會減少，但在比較重要官方拜會不好意思取消，而在今天拜會楊文科行程後，也會返回醫院，繼續注射點滴。

楊文科接受媒體聯訪指出，宣明智很早之前有提到高虹安對於地方的建設與想法，想與他溝通，今天談及對於產業發展的幫助，未來將成立縣市合作平台，交通、教育、飲水等進行交流，對未來縣市長交流會是正面的，也是為地方發展溝通。

媒體提問，今天高虹安拜會行程是否有告知國民黨新竹市長參選人林耕仁？楊文科說，這無需報備，僅是普通意見交流。

媒體詢問，楊文科與高虹安未來是否合力推動大新竹合併，楊文科表示，對於合併問題作規劃，但細節很多，需等適當時機再溝通。

高虹安說，對於大新竹合併升格或竹竹苗合併等議題，她都保持正面態度，並希望各界都能積極參與討論。過去因新竹市政府推動大新竹合併，是未跟地方好好溝通才引來反彈，未來若她當選，對此將會成立專案辦公室，與地方作足溝通，解決問題。（編輯：李錫璋）1111109