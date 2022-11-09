蘇貞昌：中央補助800億 桃園鐵路高架轉地下化

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）行政院長蘇貞昌今天表示，桃園鐵路地下化綜合規劃總經費1048億元，由中央負擔約800億元，若無中央補助就無法把鐵路高架化轉成地下化，有助於提高都市願景、引進產業。

蘇貞昌與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、立委呂玉玲及湯蕙禎，上午前往平鎮區出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮。

蘇貞昌致詞表示，桃園鐵路地下化在總統蔡英文上任前，當時行政院僅願負擔約新台幣199億元；蔡總統上任後，他在109年9月核定桃園鐵路地下化綜合規劃，總經費1048億元由中央負擔約800億元，若無中央補助就無法把鐵路高架化轉成地下化。

蘇貞昌指出，桃園鐵路地下化平鎮車站的施作，不僅是桃園的重要交通建設，改變一座城市，又讓市民生活更方便，有助於提高都市願景、引進產業，加上日前宣布的「龍潭科學園區三期計畫」，都將讓桃園未來獲得更好的發展。

鄭文燦會後接受媒體聯訪表示，蔡總統上任後，在蘇貞昌時期，由立委鄭運鵬以黨團幹事長身分，協調桃園鐵路地下化，總經費1048億元分攤比照高雄方案，由中央負擔75%，地方政府則負擔25%，約257億元，大幅減少地方政府財政負擔。

鄭文燦說，國民黨執政時期不贊成地方政府提出鐵路地下化，因此拿了一個財務石頭要給桃園擔，當時張善政可能沒有想過要選桃園市長，所以要求桃園負擔800多億元，但在蔡總統、蘇貞昌及鄭運鵬的協調下終於逆轉，過程誰有用心、誰沒用心，誰挺桃園、誰不挺桃園是非常清楚。

鄭文燦指出，「桃園鐵路地下化」路線全長17.95公里，除原有的桃園站、內壢站、中壢站，另增設鳳鳴站、中路站、桃園醫院站、中原站及平鎮站，平鎮的地上臨時站已先行動工，在115年5月就可使用，119年再完成平鎮地下站。

鄭運鵬說，在國民黨執政時期，張善政也是內閣成員，國民黨要桃園市負擔800億元，可見得張善政過去都不會體貼弱勢地區的需要及財務上的發展，過去大概沒有想過今天會來桃園選舉，相信如果回想起來張善政現在會很後悔，當初為什麼不幫桃園多著想一點。（編輯：李錫璋）1111109