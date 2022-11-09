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高虹安拜會楊文科 林耕仁：尊重雙方交換意見

2022/11/9 19:17
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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今天拜會國民黨新竹縣長楊文科，並談論大新竹合併升格等議題，對此，國民黨新竹市長參選人林耕仁競總表示，尊重雙方交換意見。

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安今天在聯電榮譽副董事長、縣政顧問宣明智陪同下，前往新竹縣政府拜訪競選連任的國民黨新竹縣長楊文科，並討論新竹縣市議題等。

會後，媒體向楊文科提問，今天高虹安拜會行程是否有告知國民黨新竹市長參選人林耕仁？楊文科說，這不必報備，僅是普通意見交流。

對此，林耕仁競選總部今天發布聲明指出，針對新竹縣市為共同治理生活圈，楊文科針對市政議題與新竹市長參選人交換意見，皆尊重。

林耕仁競總說，林耕仁與楊文科有良好溝通管道，也相互拜訪與溝通縣市合作相關議題，過去以來也針對交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題有合作共識，楊文科也多次對林耕仁提出的新竹縣市合作相關政見給予高度肯定。

林耕仁競總指出，楊文科近日也與林耕仁出席5日的造勢大會，林耕仁與競選團隊也再感謝楊文科的肯定。（編輯：李錫璋）1111109

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