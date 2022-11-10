高虹安拜會楊文科 朱立倫：縣市政交流很正常

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（中央社記者劉冠廷台北10日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安昨天與新竹縣長楊文科會面。國民黨主席朱立倫今天說，不管哪一位來拜訪現任縣市首長，這樣的縣政、市政交流很正常，楊文科也已清楚表明，全黨支持國民黨新竹市長參選人林耕仁。

高虹安昨天在聯電榮譽副董事長、新竹縣政顧問宣明智陪同下，前往新竹縣政府拜訪國民黨籍新竹縣長楊文科，也再度引發藍白是否合作的討論。

林耕仁競選總部則發出聲明表示，新竹縣市為共同治理生活圈，楊文科就市政議題與新竹市長參選人交換意見，皆尊重；林耕仁與楊文科有良好溝通管道，也相互拜訪與溝通縣市合作相關議題，過去以來也針對交通、環保、經濟、建設等跨縣市議題有合作共識。

朱立倫今天上午出發前往馬祖前，在機場接受訪問表示，不管哪一位來拜訪現任縣市首長，這樣的縣政、市政交流是很正常的，最重要的是，楊文科也已清楚表明，全黨都支持國民黨所提名的林耕仁。

朱立倫說，林耕仁目前針對新竹市政正在做積極的努力，相信最後階段，一定能夠獲得支持；他也強調，每一位國民黨提名的參選人，都在全力衝刺，一定會全黨團結一致。（編輯：郭無患）1111110