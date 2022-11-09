民進黨推1200月票政策 張善政：財務規劃沒做好

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）民進黨北北基桃市長參選人昨天共推首都通1200月票政策，對此，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，相關財務規劃根本沒有做好，中央及地方口徑不一致，顯示政策非常粗糙。

張善政今天在北區競選總部接受媒體聯訪，對於記者詢問如何看待民進黨北北基桃市長參選人共推首都通1200月票政策。張善政表示，他覺得他們的1280月票應該是有打動人心，才讓對手覺得趕快要推出，「如果他們平常執政時有考慮到民眾的需求，為什麼在現在選舉的時候才提出這個政見」。

張善政指出，「執政這麼久了，為什麼不早一點提出？」大家可以看到1200月票非常草率，財務規劃根本沒有做好，和中央也沒有協調，交通部跟行政院長蘇貞昌的口徑不一致，跟地方的口徑更不一致，非常倉促，顯示政策非常粗糙。

張善政說，交通部跟蘇貞昌一開始也沒有和參選人協調好，顯然政策端出非常倉促、粗糙，且民進黨已執政多年，為什麼都沒有實施，桃園市和基隆市也執政不少時間，「如果這個真的是當地民眾需要的東西，為什麼不早點端出來？」

對於記者詢問，如何看待行政院長蘇貞昌出席「桃園鐵路地下化建設計畫」CJ18標平鎮車站路段地下化工程開工動土祈福典禮。張善政表示，選舉的時間這麼緊迫，蘇貞昌來參加開工，他覺得這又是一個選舉動作。（編輯：李錫璋）1111109