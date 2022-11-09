朱立倫：國民黨在桃園明顯領先 綠營已亂了套

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（中央社記者劉冠廷高雄9日電）九合一選戰進入最後階段，國民黨主席朱立倫今天說，根據內參民調，國民黨在桃園市長選戰明顯領先，但絕對不敢掉以輕心；針對民進黨北北基桃市長參選人共推月票政策，他則說，已亂了套，什麼怪招都出來了。

國民黨今天下午到高雄市舉辦行動中常會，為國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢，朱立倫在會前受訪時，談到如何在選戰最後階段，在南部拚翻盤，他表示，國民黨特別重視南部，不管民進黨在高雄擁有無限的資源，國民黨還是會拚戰到底，相信最後會感動到高雄市民，讓沉默的力量都出來投票。

面對桃園市長選戰，朱立倫則說，根據黨內出爐的內參民調，國民黨明顯領先，但絕對不敢掉以輕心，因為民進黨有各種奧步、怪招，也有無盡的行政資源。

朱立倫表示，看到民進黨北北基桃的市長參選人，共推首都通1200月票政策，而新北、台北長期在執行月票1280的政策，國民黨桃園市長參選人張善政希望能擴大到桃園，最重要的原因是過去新北市長侯友宜找了桃園市長鄭文燦很多年，希望桃園能實施，但鄭文燦根本不理。

朱立倫質疑，民進黨現在怎麼突然要做，況且還不需要經過計算，就推出1200，那為什麼不現在就開始做；這看的出來民進黨到最後已亂了手腳，什麼樣的怪招都會出來。

此外，談到新竹市長的選情，朱立倫說，國民黨競選主軸是好好做事情，國民黨新竹市長參選人林耕仁在新竹市已耕耘25年，對市政非常了解，後續會召開多場記者會，討論市政改革等議題，就秉持著實實在在做事的態度，一定會獲得更多肯定。

對於林耕仁競選總部的榮譽主委林政則公開讚賞民眾黨新竹市長參選人高虹安是好人，朱立倫則表示，每個人都是好人，柯志恩、高雄市長陳其邁都是好人。（編輯：蘇志宗）1111109

國民黨9日下午在高雄舉行行動勝利中常會，黨主席朱立倫（後左2）出席，與眾人一同拉抬黨籍高雄市長參選人柯志恩（後左3）及議員參選人選情。中央社記者董俊志攝 111年11月9日

九合一選舉倒數計時，國民黨主席朱立倫（前左3）9日帶隊到高雄舉行行動勝利中常會，與黨籍高雄市長參選人柯志恩（前右3）、議員參選人合體呼口號，展現團結氣勢、力拚選情。中央社記者董俊志攝 111年11月9日

選戰進入倒數階段，國民黨主席朱立倫（左2）9日下午在高雄召開行動勝利中常會，為高雄市長參選人柯志恩（左3）拉抬選情聲勢。中央社記者董俊志攝 111年11月9日