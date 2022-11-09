質疑高虹安是否收政治獻金 沈慧虹：應誠實說清

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左4）9日在記者會中表示，她的態度一致沒有改變，希望對手高虹安身為新竹市長參選人，需接受公眾檢驗，誠實面對爭議，向新竹人說明白近期多項爭議。中央社記者郭宣彣攝 111年11月9日

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（中央社記者郭宣彣新竹市9日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選團隊對民眾黨新竹市長參選人高虹安，提出是否違法收受政治獻金等質疑，要求誠實面對說清。高虹安競選團隊回應，過去相關記者會皆有說明。

沈慧虹競選辦公室今天舉行「高虹安的立院鍊金術」記者會，質疑高虹安是否違法收受政治獻金、詐領助理費，民眾黨主席柯文哲是否拉全黨要挺高虹安，以及國民黨新竹市長參選人林耕仁是「被摸頭」。

沈慧虹表示，奉公守法，是身為公職人員最基本底線，但高虹安從涉及論文侵權、用公費讀博士、違規兼職、涉嫌詐領助理費，又爆出政治獻金爭議等，高虹安遊走灰色地帶讓新竹市民失望。

沈慧虹表示說，她的態度一致沒有改變，希望高虹安身為新竹市長參選人，需接受公眾檢驗，誠實面對爭議，向新竹人說明白。

沈慧虹競總發言人劉康彥說，高虹安的爭議太多不合理之處，包含李男日前任公費助理，稱全天接手機，還能同時任職永齡，領取月薪達新台幣50萬、年薪600萬。高虹安需說明李男薪資，是否為政治獻金，或鴻海與高虹安有對價關係涉及貪污等。

劉康彥指出，高虹安是否讓助理回捐薪資，若回捐屬實等同薪資未全額給付，已違反勞基法，台北市政府勞工處應主動介入調查。

沈慧虹競總總幹事李妍慧說，林耕仁握有高虹安助理費爭議資料，為何不提送，昨天卻宣布以和止戰，林耕仁態度髮夾彎，是否「被摸頭」。

沈慧虹競選團隊表示，感謝吹哨者們勇於舉發貪腐，為釐清真相、促廉反貪，請全民都成為吹哨者的後盾，對抗貪腐。

林耕仁競選團隊表示，對於相關資料是否交出，「會見時機」，而團隊共識就是一致希望選舉回歸市政討論，讓政策願景受到認同，「林耕仁是操守清白、道德無瑕疵的人」，團隊用理念尋求支持。

面對民進黨以上所提質疑部分，高虹安競選團隊回應，過去相關記者會皆有說明，今天稍早民眾黨主席柯文哲也舉行記者會說明。

此外，高虹安下午2時許，在臉書貼文發出手臂打著點滴的照片，並寫「謝謝大家關心，虹安一切平安，正在休養生息，這2天減少行程數量，放慢腳步好好吃好好睡，補充體力再出發」。對此，林耕仁發布訊息表示，高虹安要注意健康，並祝福早日康復。（編輯：方沛清）1111109