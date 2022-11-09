柯建銘：風口上豬也會飛 柯文哲時代恐將結束

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，「風口上的豬也會飛」，柯文哲2014年會當選台北市長，是因為民眾對國民黨長期執政不滿的寄託；搞不好柯文哲的時代即將結束，價值道德崩壞時，人民會用選票決定一切。

民眾黨新竹市長參選人高虹安因身體不適，留院休養。民眾黨主席柯文哲今天說，很納悶新竹有什麼見不得人的事，需要藍綠合作去阻擋高虹安，愈打愈離譜，這些攻擊很沒品。

柯建銘下午出席民進黨中常會受訪指出，聽到高虹安住院消息，他很難過，祝她早日康復。

柯建銘說，稍早柯文哲率團隊舉行記者會，就跟高虹安以前開記者會一樣，都在公布犯罪事實，沒有辦法解除疑慮，柯文哲談「民主自由的危機」，還講高虹安所做的事有跟鴻海集團創辦人郭台銘報告「不會違法」，這個結尾非常恐怖，又把郭台銘拖下水了。

柯建銘表示，高虹安昨天說她的助理在永齡基金會的事情她都不知道，「這對不起來，這樣的空中串供是非常糟糕」。

柯建銘表示，柯文哲講出「台灣民主自由危機」，但是台灣民主自由危機就是新的白色價值所帶來，道德淪喪、法治崩盤，柯文哲2014年之所以當選台北市長，是因為有洪仲丘事件、318事件，馬英九執政末期天怒人怨，所有的力量投射、反射在柯文哲身上，民眾將過去對國民黨長期執政的不滿，寄託在柯文哲，不是柯文哲有多大能量、捲起千堆雪。

柯建銘指出，有句話說「風口上的豬也會飛」，柯文哲是在風口上、大家推上去的，當大家失望時，自然會掉下來。

他說，人民眼睛是雪亮的，時代已經不一樣，搞不好柯文哲的時代即將結束，各領風騷，但是價值崩壞、道德崩壞的時候，人民會用選票決定一切，高虹安也是如此。

對於柯文哲嗆「柯建銘到底在怕什麼，是不是新竹市政府有不可告人的事情」，柯建銘說，新竹市是他的故鄉，他比任何人都在意誰當新竹市長，有沒有帶領城市往前走，他要反問柯文哲「那你為什麼這麼用力輔選黃珊珊呢？是怕五大弊案被揭發嗎？」

柯建銘說，高虹安的公基金就是一個小金庫，就是在洗錢，立法院給每位立委的薪水裡面就包括手機一個月補助多少、選民服務費用、辦公室費用，「這不是洗錢什麼在洗錢呢？這不是貪污什麼是貪污呢？」

他說，高虹安就是慣老闆，已觸犯勞基法，沒有全額給薪，「人家薪水1萬妳給9000，已經違法」，台北市政府勞動局應馬上辦，全國勞工都在看柯文哲怎麼辦這件事。

柯建銘呼籲新竹市3個市長參選人站出來，大家辦政策辯論會。

媒體問到，高虹安男友領年薪新台幣600萬元。柯建銘說，這是最新的核子炸彈爆發，故事才剛開始，這就是為何林耕仁昨天突然停止攻擊，因為引發複雜度太高，但他希望林耕仁記住，邱吉爾曾說，在戰爭和屈辱面前，選擇了屈辱，最後還是戰爭，兵法上沒有以和止戰。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天在民進黨中常會前受訪祝福高虹安早日康復。她說，林耕仁態度髮夾彎，社會大眾有很多問號，至於是被摸頭或其他原因，林耕仁要對大眾說清楚。（編輯：謝佳珍）1111109